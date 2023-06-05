Стала известна дата поездки папы римского в Монголию

Он посетит страну с 31 августа по 4 сентября



Папа римский Франциск принял приглашение президента Монголии и церковных властей страны. Он отправится туда с апостольским визитом с 31 августа по 4 сентября. Об этом сообщил зал печати Святейшего Престола, уточнив, что детали поездки будут изложены позднее.



Папа Франциск станет первым верховным понтификом, который посетит Монголию. Католическая община этой страны насчитывает около 1450 человек на 3,5 миллиона жителей. Тем не менее она уже может похвалиться наличием кардинала: в прошлом году кардинальским достоинством был наделён 48-летний апостольский префект Улан-Батора Джорджо Маренго, который стал самым молодым членом коллегии кардиналов.



В настоящее время в стране несут служение 77 миссионеров: священники, монашествующие и миряне.

