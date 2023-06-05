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В Бурятии появится госнаграда «Заслуженный предприниматель»

В Бурятии появится госнаграда «Заслуженный предприниматель»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Она будет учреждена по поручению главы республики

В Бурятии будут вручать государственную награду «Заслуженный предприниматель республики». Соответствующие поправки в закон «О государственных наградах» разработаны по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова.

- Наши предприниматели принимают участие в развитии государственно-частного партнерства, добиваются высоких результатов в производстве, а также в обеспечении достойного качества и конкурентоспособности отечественной продукции или услуг. Многие не только успешны в бизнесе, но и активно участвуют в общественной жизни районов и республики в целом, - отметил Алексей Цыденов.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, по состоянию на 1 июня, в Бурятии зарегистрировано 34,3 тыс субъектов предпринимательской деятельности. Из них 19,9 тыс индивидуальные предприниматели, которые трудятся в самых разных сферах: руководят промышленными предприятиями, строительными организациями, IT-компаниями, занимаются торговлей и общепитом, оказывают разнообразные услуги.

На сегодняшний день одной из форм поощрения предпринимателей является ведомственная награда министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии «Почётный предприниматель», однако не учреждена государственная награда республиканского уровня.

Законопроектом предлагается расширить перечень почётных званий Бурятии, дополнив званием «Заслуженный предприниматель республики». Награду предлагается присваивать лицам, являющимся руководителем коммерческой организации, либо индивидуальным предпринимателям, за заслуги в развитии предпринимательской деятельности, создании новых рабочих мест, реализации инвестиционных проектов и внедрении инновационных технологий производства и управления, развитии государственно-частного партнёрства, обеспечении высокого качества производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг. Для получения награды предприниматель должен вести свою деятельность не менее 10 лет. 
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