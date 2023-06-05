Опыт Улан-Удэ в разработке мастер-плана переймут в Якутске

Власть, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Мэры городов подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве



3 июня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и глава Якутска Евгений Григорьев подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве между столицами Бурятии и Саха (Якутии).



Как отметил Евгений Григорьев, Якутск и Улан-Удэ являются частью Дальневосточного федерального округа, и администрацию столицы Саха очень интересует успешный опыт по разработке мастер-плана, так как они также скоро приступят к работе над ним. Также гости изучат как Улан-Удэ реализовал проект «1000 дворов на Дальнем Востоке» и другие результаты в городском благоустройстве. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

