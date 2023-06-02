В Бурятию прибыл Генеральный консул КНР в Иркутске Ли Хай

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Господин Ли Хай поздравил жителей Бурятии со столетним юбилеем республики



2 июня в Бурятию с рабочим визитом прибыл Генеральный консул Китайской Народной Республики в Иркутске Ли Хай. На встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым он выразил уверенность в дальнейшем укреплении российско-китайского сотрудничества.



Стороны обсудили перспективные направления дальнейшей совместной работы. В частности, взаимодействие в сфере образования и развития туристических маршрутов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Алексей Цыденов отметил «взвешенную позицию Китая» в условиях сложной международной обстановки.



Господин Ли Хай поздравил жителей Бурятии со столетним юбилеем республики. Он выразил готовность реализовывать на региональном уровне все договоренности лидеров двух стран.



- Хочу поздравить вас с этой значимой датой – со столетием республики. Мы знаем, что ваша республика имеет очень древнюю историю сотрудничества с Китаем, мы сохраняем тесные контакты. Это очень радует нас. Нынешняя международная обстановка непростая. Западные страны не хотят давать покоя нашему миру. Но китайско-российские отношения выдержали все эти испытания. И они становятся всё прочнее и прочнее, крепче и крепче. Это благодаря совместному стратегическому, четкому руководству нашими странами двух лидеров. В марте господин Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию. Это первая страна, которую он посещал после того, как был переизбран генсекретарем ЦК. И ровно 10 лет тому назад, когда был впервые избран, так же выбрал Россию как первую страну для посещения. Это говорит об очень высоком уровне российско-китайских отношений, крепкой дружбе между господином Си Цзиньпином и господином Владимиром Путиным. Они определили четкий путь в сторону развития наших отношений. И на региональном уровне мы с вами должны реализовать полностью те договоренности, которые были достигнуты во время их встречи. Укреплять развивать и российско-китайские отношения – это общее желание народов наших стран, - отметил Ли Хай.



