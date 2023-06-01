Мэр Улан-Удэ: «Дети – наше будущее, наша радость и наша гордость!»

Власть, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Игорь Шутенков поздравил маленьких горожан с Днём защиты детей



Сегодня, 1 июня, на городском празднике «Краски малой Родины» глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравили маленьких горожан с Днём защиты детей и началом летних каникул.



- Все мы родом из детства – взрослые, молодые, юные – все мы прошли эти годы и вспоминаем их с теплотой. Я желаю нашим детям, чтобы впереди у них была открытая, большая дорога, чтобы все было по плечу. А нашим родителям хочу пожелать, чтобы детей было больше, потому что счастье нельзя купить, счастье можно только родить. Поэтому пусть у нас будет больше счастья, тогда и наша республика и вся наша страна будут сильнее и счастливее, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.



Мэр Улан-Удэ отметил, что сейчас в столице Бурятии создаются комфортные условия для учёбы и творчества детей. При поддержке президента России Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова в шаговой доступности строятся новые школы, детские сады, спортивные площадки, досуговые центры. В прошлом году в школах Улан-Удэ окончательно закрыта проблема третьей смены, а в этом году сдаются сразу четыре новых школы и три новых детских сада.



- Дети, вы наше будущее, наша радость и наша гордость! Спасибо всем, кто посвятил себя воспитанию и работе с детьми. Спасибо за заботу, доброту родителям, педагогам, воспитателям, нянечкам. Я уверен, что вся та доброта и любовь, которую мы вкладываем в наших детей, в будущем обязательно вернётся в наш город новыми успехами и достижениями, - сказал Игорь Шутенков.



Во время торжественной части были награждены дети, проявившие неравнодушие, бескорыстно пришедшие на помощь людям или преодолевшие трудные жизненные ситуации. Имена и истории мужественных поступков лауреатов вносятся в почётную книгу «Горячее сердце» Фонда социально-культурных инициатив. В этом году в почётную книгу навеки вписали себя Тимур Ш., спасший двух тонущих девушек, Светлана А. из Кырена – она помогла пенсионерке во время пожара и Анна Б., которая во время отдыха в бухте Монахово спасла жизнь своей младшей сестрёнки.



Также награждены лауреаты творческого конкурса «Пробуждая сердца» в память о сопредседателе центрального штаба общероссийского движения «Бессмертный полк России» Василии Семёновиче Лановом. В этом году победителями стали 14 участников из Бурятии, из них 8 ребят из Улан-Удэ.



Все гости праздника приняли участие в играх и аттракционах, подготовленных образовательными учреждениями г. Улан-Удэ. Каждый нашёл себе занятие по душе: от рисования до изучения правил дорожного движения.



