Соответствующее распоряжение подписал глава республики
Пост руководителя управления Федеральной налоговой службы по Бурятии, вероятнее всего, займёт Ендон Жалсапов. Сейчас он трудится заместителем руководителя республиканского УФНС.
Соответствующее распоряжение о согласовании кандидатуры Жалсапова подписал 30 мая глава Бурятии Алексей Цыденов. Назначить же главного налоговика республики должно министерство финансов РФ.
Ендону Жалсапову 43 года; он родился 7 сентября 1979 года в селе Орот Кижингинского района.
В 2000 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Менеджмент», а в 2004-м – Академию труда и социальных отношений по специальности «Юриспруденция».
Трудовой путь начал после срочной службы в армии в 2000 году. Начинал карьеру в должности специалиста 1 категории, госналогинспектора Межрайонной ИМНС России №1 по Бурятии. Затем стал главным госналогинспектором ИМНС по Прибайкальскому району.
С января 2004-го по февраль 2005 года трудился начальником отдела в Межрайонной ИФНС России № 7 по Бурятии.
Позже был начальником инспекции в Межрайонной ИФНС России №2, начальником инспекции в Межрайонной ИФНС России №1.
В августе 2016 года назначен на должность заместителя руководителя УФНС России по Бурятии. Имеет различные почётные грамоты, а также нагрудный знак «Отличник ФНС» и знак отличия «Почетный работник ФНС России». Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.
Прежним главным налоговиком Бурятии была Марина Ли, её назначили на этот пост в 2017 году. Однако в этом году произошли кадровые изменения, и Ли была переведена на пост замруководителя УФНС.
Стал известен кандидат на пост главного налоговика Бурятии
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