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Стал известен кандидат на пост главного налоговика Бурятии

Стал известен кандидат на пост главного налоговика Бурятии
Власть,  Фото:УФНС по Бурятии
Соответствующее распоряжение подписал глава республики

Пост руководителя управления Федеральной налоговой службы по Бурятии, вероятнее всего, займёт Ендон Жалсапов. Сейчас он трудится заместителем руководителя республиканского УФНС.

Соответствующее распоряжение о согласовании кандидатуры Жалсапова подписал 30 мая глава Бурятии Алексей Цыденов. Назначить же главного налоговика республики должно министерство финансов РФ.

Ендону Жалсапову 43 года; он родился 7 сентября 1979 года в селе Орот Кижингинского района.

В 2000 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Менеджмент», а в 2004-м – Академию труда и социальных отношений по специальности «Юриспруденция».

Трудовой путь начал после срочной службы в армии в 2000 году. Начинал карьеру в должности специалиста 1 категории, госналогинспектора Межрайонной ИМНС России №1 по Бурятии. Затем стал главным госналогинспектором ИМНС по Прибайкальскому району.

С января 2004-го по февраль 2005 года трудился начальником отдела в Межрайонной ИФНС России № 7 по Бурятии.

Позже был начальником инспекции в Межрайонной ИФНС России №2, начальником инспекции в Межрайонной ИФНС России №1.

В августе 2016 года назначен на должность заместителя руководителя УФНС России по Бурятии. Имеет различные почётные грамоты, а также нагрудный знак «Отличник ФНС» и знак отличия «Почетный работник ФНС России». Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.

Прежним главным налоговиком Бурятии была Марина Ли, её назначили на этот пост в 2017 году. Однако в этом году произошли кадровые изменения, и Ли была переведена на пост замруководителя УФНС. 
назначение УФНС

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