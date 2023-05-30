Депутаты Улан-Удэ провели отдельное совещание с МУП «Водоканал»

На нём обсудили возникшие сложности с подключением к сетям некоторых микрорайонов



30 мая в Улан-Удэнском городском совете депутатов состоялось заседание комитета городского хозяйства, транспорта и связи. На нём народные избранники обсуждали текущую ситуацию с со строительством сетей водоснабжения на проблемных объектах.



Так, проблема обострилась на улице Ясеневая. Ещё в рамках прошлогоднего наказа избирателей планировалось провести водопровод. Но на сегодняшний день проблема не решена.



- Комитет по строительству выдал, что в этом году проводится работы не будут. Честно говоря, может вы в другом городе живёте? У нас согласованность есть какая-нибудь? Обманывать людей мы не должны, не для этого здесь работаем. Надо будет постараться до конца доделать этот наказ, - возмутился депутат по округу Михаил Ефремов.



Директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин объяснил, что сначала требуется закольцовка внутриквартальных сетей по улицам Ясеневая, Клеверная и Буранная. Сумма строительства – 800 тысяч рублей.



- Мы предложили разделить на этапы и делать маленькие закольцовки. Если мы построим водопровод без закольцовки, то он будет замерзать, земля то рыхлая. Мы такие проблемы имеем по Левому берегу и в Аэропорту. Поэтому мы предлагаем пересмотреть проектную документацию, если на неё средства есть. Мы её рассмотрим, предложение дадим. Затем этапами закольцовывать и строить трубопроводы, - ответил Скакалин.



Комитет по строительству администрации города поддержали предложение Водоканала. Депутаты горсовета предложили выставить работы по проектно-сметной документации на торги и поскорее найти подрядчиков.



По вопросу строительства сетей водоснабжения от улицы Звенигородская до улицы Медовой также требуется корректировка сметы. По подсчётам «Улан-Удэстройзаказчика», необходимо 470 тысяч рублей. Однако финансирование в рамках наказов предусматривает 350 тысяч рублей.



МУП «Водоканал» готов приступить к строительным работам на имеющуюся сумму, но без выполнения инженерно-геодезических работ, техпаспорта и т.д.



- Мы в убыток работать не можем. Мы и так выполняем дополнительные мероприятия по приёмке сетей водоснабжения. Здесь просто нужно совместное решение принять. Эти 350 тысяч выставить на торги с дефицитом. Найдётся подрядчик – пусть выполняет работы, - отметил Скакалин.



Строительство было разделено на два этапа. Первый был выполнен в прошлом году, а оставшийся участок планировали «добить» в этом. Однако в ходе рабочего совещания было принято решение разделить оставшийся участок ещё на один этап.



- Нам пришлось откорректировать существующий проект и разделить его на два этапа. Оставшийся участок составляет 146,5 метров. В этом году будем строить второй этап – это 85 метров. Выходим на торги и с дефицитом пробуем торговать, - рассказала заместитель председателя комитета по строительству мэрии Улан-Удэ Надежда Доржиева.



Всего депутаты обсудили шесть проблемных объектов. По некоторым из них всё также остались нерешённые вопросы.



- Есть небольшие проблемы по исполнению наказов избирателей. «Водоканал» отслеживает все проблемные вопросы. Где-то они решатся быстро, а где-то технического решения, к сожалению, нет. Особенно по прокладке сетей водоснабжения для отдельных микрорайонов. Будем искать совместные выходы. В целом муниципальные предприятия развиваются стабильно. Решают вопросы, которые раньше даже их не касались, - рассказал председатель комитета городского хозяйства транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков.







