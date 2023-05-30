И.о. прокурора Бурятии проверил строительство последнего долгостроя









Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев проверил проблемный долгострой на проспекте Строителей. Вместе с Филичевым стройку посетили заместитель министра строительства Бурятии Александр Маренич и руководитель республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора Николай Павлюк.Сейчас к строительству дома привлечены 15 человек.- Михаил Филичев совместно с присутствующими осмотрели возводимый объект, обсудили вопросы завершения строительства, в том числе сроки работ, которые необходимо осуществить, а также проблемы, возникающие при строительстве, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Дом на проспекте Строителей – последний долгострой в Улан-Удэ. Когда-то его начинало строить ООО «Сити-Строй», однако завершить работы застройщик не смог, а позже был признан банкротом. В мае 2021 года объект был передан Фонду поддержки дольщиков Бурятии. Достроить его было решено за счёт средств федерального и республиканского бюджетов.В декабре 2022 года был введён в эксплуатацию первый этап жилого комплекса «Проспект» – пять жилых блоков и подземная автостоянка. Второй этап – два жилых блока с 91-й квартирой – планируется сдать к концу 2023 года.- Не нянчимся с подрядчиком, ставим жёсткие сроки и следим за их соблюдением. Этот год решающий. Мы должны достроить последний проблемный объект до конца этого года – это наша главная задача, – заявил в феврале зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.