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И.о. прокурора Бурятии проверил строительство последнего долгостроя

И.о. прокурора Бурятии проверил строительство последнего долгостроя
Власть,  Фото:прокуратура Бурятии
Многоквартирный дом достраивают на проспекте Строителей

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев проверил проблемный долгострой на проспекте Строителей. Вместе с Филичевым стройку посетили заместитель министра строительства Бурятии Александр Маренич и руководитель республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора Николай Павлюк.


Сейчас к строительству дома привлечены 15 человек.

- Михаил Филичев совместно с присутствующими осмотрели возводимый объект, обсудили вопросы завершения строительства, в том числе сроки работ, которые необходимо осуществить, а также проблемы, возникающие при строительстве, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.


Дом на проспекте Строителей – последний долгострой в Улан-Удэ. Когда-то его начинало строить ООО «Сити-Строй», однако завершить работы застройщик не смог, а позже был признан банкротом. В мае 2021 года объект был передан Фонду поддержки дольщиков Бурятии. Достроить его было решено за счёт средств федерального и республиканского бюджетов.

В декабре 2022 года был введён в эксплуатацию первый этап жилого комплекса «Проспект» – пять жилых блоков и подземная автостоянка. Второй этап – два жилых блока с 91-й квартирой – планируется сдать к концу 2023 года.

- Не нянчимся с подрядчиком, ставим жёсткие сроки и следим за их соблюдением. Этот год решающий. Мы должны достроить последний проблемный объект до конца этого года – это наша главная задача, – заявил в феврале зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

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