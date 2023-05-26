Россия выразила заинтересованность в участии в дорожно-строительных проектах Монголии
Министр дорожно-транспортного развития Монголии Бямбацогт Сандаг встретился с чрезвычайным и полномочным послом России Алексеем Евсиковым. В ходе встречи стороны обсудили и обменялись мнениями по многим вопросам. Так, были подняты такие темы, как увеличение пропускной способности Улан-Баторской железной дороги (УБЖД), а также о экономическом коридоре между Монголией, Россией и Китаем.
Посол России отметил, что экономическое сотрудничество между Россией и Китаем расширяется, объём инвестиций увеличивается из года в год, а товарооборот между двумя странами достиг около 200 миллиардов долларов. И из-за этого Монголия находится в очень важном географическом положении для России.
- Для Монголии, имеющей обширную территорию, вопрос строительства дорог является наиболее важным, в связи с этим российские компании выразили заинтересованность в участии в дорожно-строительных проектах страны,- подчеркнул Алексей Евсиков.
В завершение встречи стороны обменялись мнениями о прямых рейсах по маршруту Улан-Батор – Москва и строительстве западной и восточной вертикальных железных дорог, а также о их экономических выгодах. В этом контексте министр дорожно-транспортного развития Монголии выразил желание в кратчайшие сроки начать строительство новой железной дороги в указанных направлениях. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Монголии хотят начать строительство новой железной дороги
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