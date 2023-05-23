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Зампред правительства Бурятии раскритиковал сельского главу

Зампред правительства Бурятии раскритиковал сельского главу
Власть,  Фото:из архива
Произошло это из-за ситуации с ночным пожаром

Ночью 21 мая в селе Шаралдай Мухоршибирского района Бурятии загорелся двухквартирный жилой дом.

Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, на место были направлены сотрудники двух пожарных частей, что находятся на расстоянии 15 и 25 км соответственно. В самом Шаралдае есть добровольная пожарная команда, но она не выехала из-за неисправности пожарного автомобиля.

Когда пожарные прибыли на место, горела веранда и крыша дома. Жильцы успели выбраться самостоятельно.

На тушение ушло около полутора часов. Огонь полностью уничтожил веранду, крышу котельной и крышу дома, а также повредил кухню и зальную комнату в одной из квартир.

- Распространение огня на кровлю и помещения дома произошло по причине удалённости дислокации пожарных подразделений. При этом в сельском поселении «Шаралдайское» имеется добровольная пожарная команда, на вооружении которой находится пожарный автомобиль. Необходимо отметить, что этот пожарный автомобиль продолжительное время находится в неисправном состоянии, из-за добровольная пожарная команда не участвует в тушении пожаров, - подчеркнули в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Накануне на заседании республиканского оперативного штаба по тушению лесных и ландшафтных пожаров заместитель председателя правительства Бурятии Петр Мордовской заявил: «Данный пожар можно было ликвидировать гораздо быстрее и на меньшей площади, если бы добровольная пожарная команда принимала участие в тушении. Это говорит о том, что глава сельского поселения «Шаралдайское» не обеспечил выполнение первичных мер пожарной безопасности, тем самым не обеспечил защиту жителей села, которые его избрали».

Зампред дал поручение проинформировать надзорные органы о данной ситуации.

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