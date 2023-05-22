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И.о. прокурора Бурятии выслушал жалобы о сложностях записи к врачу

И.о. прокурора Бурятии выслушал жалобы о сложностях записи к врачу
Власть,  Фото:прокуратура Бурятии
Михаил Филичев провёл приём граждан в доме-интернате для престарелых и инвалидов

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев провёл личный приём граждан в Посольском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

На личном приёме он принял 10 человек.

- Группа людей пожаловалась на проблемы, возникающие при записи на приём к врачам. Консультации необходимы им для проведения медико-социальной экспертизы в целях установления группы инвалидности, переосвидетельствования и получения высокотехнологической медицинской помощи. Несколько человек обратились с просьбой оказать содействие по предъявлению искового заявления в суд о назначении алиментов, - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Все поступившие обращения поставлены на контроль, организованы проверки, подчеркнули в прокуратуре.

Кроме того, Михаил Филичев посетил Кабанскую центральную районную больницу. В прошлом году там в рамках национального проекта «Здравоохранение» капитально отремонтировали первично-сосудистое отделение.

В декабре прошлого года прокурор Кабанского района главному врачу больницы внёс представление об устранении нарушений законодательства о контрактной системе при выполнении строительных работ. К сегодняшнему дню нарушения устранены.  

прокуратура

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