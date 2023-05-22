Местные чиновники не разместили информацию в системе ГИС ЖКХ
В Бурятии прокуратура Закаменского района выявили неразмещение информации в системе ГИС ЖКХ. Это является нарушением закона о государственной автоматизированной системе в системе жилищно-коммунального хозяйства.
- Установлено, что администрацией города Закаменск в системе не размещены решения представительного органа городского поселения об утверждении порядка установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма, - сообщает прокуратура Бурятии.
Глава муниципального образования получил прокурорское представление, Оно было удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. «Должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ «Нарушение порядка размещения информации в ГИС ЖКХ», - уточнили в пресс-службе прокуратуры.
ГИС ЖКХ — это информационная система для всех поставщиков коммунальных услуг, органов муниципальной власти и граждан. Это единое информационное хранилище сведений обо всех жилищно-коммунальных предприятиях, поставщиках коммунальных ресурсов и управляющих организациях. Поставщики услуг исполняют обязанность по размещению информации в ГИС ЖКХ отчётов о своей деятельности, данных о тарифах на оплату жилья, перечне должников по коммунальным услугам и пр. Потребители коммунальных услуг благодаря системе смогут получать актуальную информацию о стоимости и квитанции на оплату и оплачивать их.
Глава Закаменска в Бурятии получил представление прокуратуры
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