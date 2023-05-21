Глава Бурятии поздравил ветерана труда с 88-летием

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

«Всем быть такими бодрыми в 88 лет!» - поделился Алексей Цыденов



20 мая глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил ветерана труда Ирину Санжимитыповну Мункину с 88-летием.



⁃ Всем быть такими бодрыми в 88 лет! Ирина Санжимитыповна – ветеран труда, заслуженный работник образования Бурятии, заслуженный работник культуры Бурятии. Это человек с активной жизненной позицией и большой энтузиаст художественной самодеятельности, - написал в своём Telegram-канале Алексей Цыденов.



Ирина Санжимитыповна Мункина 30 лет была воспитателем в Кижингинской школе-интернате. Воспитала несколько поколений талантливых людей.



Ирина Санжимитыповна активно участвовала в культурной жизни района и республики. С 1960 года была участницей Кижингинского народного хора, а также играла в народном театре Кижинги. В течение многих лет руководила детским фольклорным ансамблем «Хонгор зула», который не раз становился лауреатом и дипломантом различных фестивалей и конкурсов.



За свою трудовую деятельность и вклад в развитие культуры республики Ирина Мункина награждена:



⁃ 1985 год - медалью лауреата Всесоюзного смотра самодеятельного художественного творчества

⁃ 1988 год - ветеран труда

⁃ 1997 год - Заслуженный работник культуры Республики Бурятия

⁃ 2006 - Заслуженный работник образования Республики Бурятия

⁃ 2015 год - юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1845»

⁃ 2020 год - юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945»



