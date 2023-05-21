В Бурятии суд обязал ликвидировать свалку в лесу

Свалка разрослась на 13 тысяч «квадратах»
Прокуратура Баргузинского района Бурятии подал в суд иск о понуждении ликвидировать несанкционированную свалку на территории Усть-Баргузинского лесничества. Площадь свалки составила 13 200 квадратных метров.
- Свалка твёрдых коммунальных отходов расположена на земельном участке лесного фонда, находящегося в федеральной собственности. Обязанность по организации очистки лесного участка в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий возложена на республиканское агентство лесного хозяйства, - пояснили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Октябрьский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.
Решение было обжаловано. Однако Верховный суд республики решение суда первой инстанции оставил без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.
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