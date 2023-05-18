В Иркутской области замещающих госдолжности обяжут уведомлять о коррупции

На обращение в прокуратуру им даётся не более пяти дней



Лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, планируется обязать уведомлять органы прокуратуры обо всех случаях склонения их к коррупционным правонарушениям. Проект закона об этом был принят 17 мая в первом чтении депутатами законодательного собрания региона.



Согласно документу, уведомление должно поступить в органы прокуратуры или другие государственные органы в срок не позднее пяти дней со дня обращения к лицу, замещающему государственную должность Иркутской области, какого-либо лица с целью склонения его к совершению коррупционного правонарушения.



- Исключением являются случаи, когда по фактам склонения к коррупции уже проведена или проводится проверка соответствующими органами, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



В управлении по профилактике коррупционным и иных правонарушений отметили, что при возникновении таких ситуаций лица, уведомившие органы прокуратуры в соответствии с требованиями закона, будут находятся под защитой государства в соответствии с законодательством.



В управлении также напомнили, что ранее такая обязанность была установлена федеральным законодательством только для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих.

