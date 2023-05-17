Турчак: В единый стандарт помощи участникам СВО вошли льготы для их семей

Продолжается расширение перечня мер господдержки участников спецоперации и их семей



Рабочая группа по вопросам СВО завершила работу по созданию единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и их семей. При разработке документа за основу были взяты меры поддержки, которые сейчас реализуются в субъектах России. Об этом пишет издание rostovgazeta.ru.



На выездном заседании в центре управления регионом, который находится в Подмосковье, в городе Красногорске, глава группы, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что анализ внедрения стандарта будет включаться в ежемесячные доклады президенту.



Турчак пояснил, что далеко не все меры стандарта предполагают привлечение дополнительного финансирования. Например, средства не требуются для реализации таких мер, как право приоритетного зачисления детей участников спецоперации в кружки, секции и на продлёнку в школу или детский сад. Ещё один пункт касается сохранения статуса многодетной семьи в случаях, если один из детей погибнет. Все положенные многодетным семьям льготы также сохранятся за такой семьёй.



Часть предложенных мер потребует финансирования. Однако это касается только тех мер, которые уже доказали свою востребованность и реализуются во многих субъектах.



Дети участников СВО, которые обучаются в 5–11-х классах общеобразовательных школ или учреждениях среднего профессионального образования, имеют право на льготное питание. Более пятидесяти субъектов уже реализуют эту меру поддержки.



Также регионы Центрального федерального округа ввели программу социально-медицинского патронажа семей мобилизованных.



Отмечается, что рабочая группа по вопросам СВО будет контролировать внедрение социального паспорта в субъектах и реализацию содержащихся в едином стандарте мер поддержки при участии координационного центра правительства России. Также в этом деле группе будут помогать её координаторы в регионах.



Оказанием помощи участникам СВО, которые были демобилизованы, занимается государственный фонд «Защитники Отечества». Глава организации Анна Цивилева отметила, что главная задача фонда – помощь при решении максимально широкого круга вопросов, с которыми сталкиваются как сами демобилизованные, так и члены их семей.



- Это, во-первых, дополнение к мерам господдержки, которые уже существуют. Медицинская и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь, обеспечение техническими средствами реабилитации, санаторно-курортное лечение, - отметила Анна Цивилева.



В число мер поддержки со стороны фонда также входит содействие данной категории граждан при трудоустройстве или получении ими новых профессиональных навыков. Не следует забывать и об их привлечении к мероприятиям, посвящённым патриотическому воспитанию.



Рабочая группа продолжает расширять перечень мер господдержки участников спецоперации и их семей, сообщает сайт партии er.ru со ссылкой на главу группы Андрея Турчака.



- В Республике Бурятии ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизованного составляет 195 тысяч рублей. Помимо этого, существует ряд мер поддержки семей военнослужащих – зачастую супруги и дети мобилизованных нуждаются не только в финансовой, но и бытовой, психологической поддержке. Внеочередное зачисление в детские сады и школы, организация отдыха во время каникул, компенсация затрат на кружки – это те меры, которые призваны облегчить заботы жён наших защитников. В том числе из бюджета Бурятии будет оплачена учёба детей погибших военных в любом российском вузе. Также по инициативе секретаря РО партии Алексея Цыденова в Бурятии стартовал проект «Брат Отца», предусматривающий оказание помощи детям и семьям погибших военнослужащих. Неравнодушные люди, в первую очередь мужчины, могут взять такую семью под постоянную опеку. С помощью форума «Сильные идеи» эту инициативу планируется распространить на всю Россию, - отметил руководитель Бурятского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.

