Ветеранов и тружеников тыла поблагодарили за Победу и мирное небо
Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков поздравил жителей города Улан-Удэ с Днём Победы. В поздравлении говорится:
«Уважаемые уланудэнцы! От администрации города и от себя лично поздравляю вас с 78-й Годовщиной Великой Победы!
9 мая для всех нас – священный, всенародный праздник! Наши отцы, деды, прадеды защитили Родину, проявили подлинный героизм, мужество и самоотверженность.
Дорогие ветераны, труженики тыла, мы бесконечно благодарны вам за Победу, за жизнь, за мирное небо. Огромное счастье, что сегодня мы можем лично сказать вам спасибо. Мы всегда будем гордиться вами и равняться на вас.
Неоценим и трудовой подвиг уланудэнцев в военные годы. Не щадя себя, на фабриках и заводах трудились жители нашего города. На фронт были отправлены сотни самолётов и бронепоездов, боеприпасы, переданы тонны продовольствия. Улан-Удэ был центром военных эвакогоспиталей, наши врачи вылечили тысячи солдат, многие из которых вернулись в строй. И это основание для присвоения нашей столице почётного звания «Города трудовой доблести».
Память о всех, кто сражался на фронтах, ковал победу в тылу, кто ценой своей жизни спас Родину от фашизма, объединяет разные поколения. Сегодня это единение даёт нам силы снова противостоять нацизму. Наши ребята на передовой в эти минуты героически защищают настоящее и будущее страны. И наша поддержка поможет им добиться Победы и вернуться быстрее домой.
Сегодня мы обязаны сделать всё, чтобы сберечь нашу великую страну, приумножить её славу и силу, чтобы наши дети и внуки также гордились нами, как мы гордимся нашими отцами и дедами.
Желаю мира, здоровья, благополучия, душевного тепла, заботы близких и друзей! С праздником! С Днём Великой Победы!»
Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днём Победы
Власть, Фото:
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