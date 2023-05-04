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Глава Бурятии: «Построим ещё 19 детсадов»

Глава Бурятии: «Построим ещё 19 детсадов»
Власть,  Фото:телеграм-канал Алексея Цыденова
Ранее было построено 27 детских садиков

В Бурятии будет построено ещё 19 новых детсадов, сообщил глава республики Алексей Цыденов в своём Telegram-канале.

- Всё для детей! Ещё больше детских садов строим. Сразу 19 новых детсадов прямо сейчас. Это ещё дополнительно к 27 уже ранее построенным, - написал он.

Идёт строительство:

1. детский сад на 50 мест в с. Телемба Еравнинского района,
2. на 100 мест в у. Санага Закаменского района,
3. на 80 мест в с. Баянгол Закаменского района,
4. на 50 мест в у. Дутулур Закаменского района,
5. на 100 мест в с. Иволгинск Иволгинского района,
6. на 250 мест в с. Поселье Иволгинского района,
7. на 150 мест в с. Нижняя Иволга Иволгинского района,
8. на 240 мест в с. Сотниково Иволгинского района,
9. на 150 мест в пгт. Наушки Кяхтинского района,
10. на 50 мест в с. Подлопатки Мухоршибирского района,
11. на 100 мест в с. Никольск Мухоршибирского района,
12. на 240 мест в мкр. Шишковка Железнодорожного района г. Улан-Удэ,
13. на 340 мест в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района,
14. на 100 мест в п. Николаевский Тарбагатайского района,
15. на 280 мест в г. Северобайкальск,
16. на 100 мест по ул. Гармаева в Октябрьском районе г. Улан-Удэ,
17. на 280 мест по ул. Юности в Октябрьском районе г. Улан-Удэ.

Также в этом году начнётся строительство ещё двух детских садов в Джидинском районе:

18. детский сад на 150 мест в с. Петропавловка,
19. на 50 мест в с. Цагатуй. По плану сдача этих объектов - в 2024 году.

Степень готовности разная, но сдача строго по графику, заверил Алексей Цыденов.
глава Бурятии Алексей Цыденов детские сады

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