Ранее было построено 27 детских садиков
В Бурятии будет построено ещё 19 новых детсадов, сообщил глава республики Алексей Цыденов в своём Telegram-канале.
- Всё для детей! Ещё больше детских садов строим. Сразу 19 новых детсадов прямо сейчас. Это ещё дополнительно к 27 уже ранее построенным, - написал он.
Идёт строительство:
1. детский сад на 50 мест в с. Телемба Еравнинского района,
2. на 100 мест в у. Санага Закаменского района,
3. на 80 мест в с. Баянгол Закаменского района,
4. на 50 мест в у. Дутулур Закаменского района,
5. на 100 мест в с. Иволгинск Иволгинского района,
6. на 250 мест в с. Поселье Иволгинского района,
7. на 150 мест в с. Нижняя Иволга Иволгинского района,
8. на 240 мест в с. Сотниково Иволгинского района,
9. на 150 мест в пгт. Наушки Кяхтинского района,
10. на 50 мест в с. Подлопатки Мухоршибирского района,
11. на 100 мест в с. Никольск Мухоршибирского района,
12. на 240 мест в мкр. Шишковка Железнодорожного района г. Улан-Удэ,
13. на 340 мест в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района,
14. на 100 мест в п. Николаевский Тарбагатайского района,
15. на 280 мест в г. Северобайкальск,
16. на 100 мест по ул. Гармаева в Октябрьском районе г. Улан-Удэ,
17. на 280 мест по ул. Юности в Октябрьском районе г. Улан-Удэ.
Также в этом году начнётся строительство ещё двух детских садов в Джидинском районе:
18. детский сад на 150 мест в с. Петропавловка,
19. на 50 мест в с. Цагатуй. По плану сдача этих объектов - в 2024 году.
Степень готовности разная, но сдача строго по графику, заверил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии: «Построим ещё 19 детсадов»
Власть, Фото:
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