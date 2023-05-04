Глава Бурятии: «Построим ещё 19 детсадов»

Власть, Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова

Ранее было построено 27 детских садиков



В Бурятии будет построено ещё 19 новых детсадов, сообщил глава республики Алексей Цыденов в своём Telegram-канале.



- Всё для детей! Ещё больше детских садов строим. Сразу 19 новых детсадов прямо сейчас. Это ещё дополнительно к 27 уже ранее построенным, - написал он.



Идёт строительство:



1. детский сад на 50 мест в с. Телемба Еравнинского района,

2. на 100 мест в у. Санага Закаменского района,

3. на 80 мест в с. Баянгол Закаменского района,

4. на 50 мест в у. Дутулур Закаменского района,

5. на 100 мест в с. Иволгинск Иволгинского района,

6. на 250 мест в с. Поселье Иволгинского района,

7. на 150 мест в с. Нижняя Иволга Иволгинского района,

8. на 240 мест в с. Сотниково Иволгинского района,

9. на 150 мест в пгт. Наушки Кяхтинского района,

10. на 50 мест в с. Подлопатки Мухоршибирского района,

11. на 100 мест в с. Никольск Мухоршибирского района,

12. на 240 мест в мкр. Шишковка Железнодорожного района г. Улан-Удэ,

13. на 340 мест в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района,

14. на 100 мест в п. Николаевский Тарбагатайского района,

15. на 280 мест в г. Северобайкальск,

16. на 100 мест по ул. Гармаева в Октябрьском районе г. Улан-Удэ,

17. на 280 мест по ул. Юности в Октябрьском районе г. Улан-Удэ.



Также в этом году начнётся строительство ещё двух детских садов в Джидинском районе:



18. детский сад на 150 мест в с. Петропавловка,

19. на 50 мест в с. Цагатуй. По плану сдача этих объектов - в 2024 году.



Степень готовности разная, но сдача строго по графику, заверил Алексей Цыденов.

