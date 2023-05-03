Глава Бурятии вспахал первую борозду







Глава добавил, что все хозяйства Бурятии подготовились к весенне-полевым работам. В этом году господдержку отрасли растениеводства в республике увеличили на 12,7%. Всего на проведение весенне-полевых работ выделили 225 млн рублей.



- В этом году нам предстоит засеять более 120 тыс га. Так что работы у аграриев много, - заключил Алексей Цыденов.





Первую борозду вспахали сегодня в Мухоршибирском районе Бурятии, на полях колхоза СПК «Колхоз Искра». Во вспашке принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов; видео он опубликовал в своём Telegram-канале.- Провели первую борозду в мухоршибирских полях. Погода благоволит - будем надеяться на хороший урожай, - поделился он.