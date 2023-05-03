03 мая

02 мая

Популярное

Глава Бурятии вспахал первую борозду

Глава Бурятии вспахал первую борозду
Власть, 
Алексей Цыденов управлял техникой в Мухоршибирском районе

Первую борозду вспахали сегодня в Мухоршибирском районе Бурятии, на полях колхоза СПК «Колхоз Искра». Во вспашке принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов; видео он опубликовал в своём Telegram-канале.

- Провели первую борозду в мухоршибирских полях. Погода благоволит - будем надеяться на хороший урожай, - поделился он.

 
Глава добавил, что все хозяйства Бурятии подготовились к весенне-полевым работам. В этом году господдержку отрасли растениеводства в республике увеличили на 12,7%. Всего на проведение весенне-полевых работ выделили 225 млн рублей.

- В этом году нам предстоит засеять более 120 тыс га. Так что работы у аграриев много, - заключил Алексей Цыденов.

глава Бурятии Алексей Цыденов сельское хозяйство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии вспахал первую борозду
Глава Бурятии вспахал первую борозду
Власть, 03.05.2023
Алексей Цыденов управлял техникой в Мухоршибирском районе
В Улан-Удэ появилась служба мостов и путепроводов
В Улан-Удэ появилась служба мостов и путепроводов
Власть, 03.05.2023
На её работу в этом году выделили более 8 миллионов рублей
Для гостей Ольхона разработают свод правил
Для гостей Ольхона разработают свод правил
Власть, 02.05.2023
В Иркутской области обсудили концепцию развития Ольхонского района
Экс-глава Агинского округа получил орден «За заслуги перед Отечеством»
Экс-глава Агинского округа получил орден «За заслуги перед Отечеством»
Власть, 02.05.2023
Владимир Путин наградил сенатора от Забайкалья Баира Жамсуева
Главы Бурятии и Тувы подписали соглашение о сотрудничестве
Главы Бурятии и Тувы подписали соглашение о сотрудничестве
Власть, 02.05.2023
Стороны выразили готовность развивать начатые совместные мероприятия
«Единая Россия» завершила приём заявок на праймериз в Бурятии
«Единая Россия» завершила приём заявок на праймериз в Бурятии
Власть, 02.05.2023
За право выдвинуться от партии на выборы в Хурал поборются 360 кандидатов
В Улан-Удэ наведут порядок с бесхозными сетями теплоснабжения
В Улан-Удэ наведут порядок с бесхозными сетями теплоснабжения
Власть, 02.05.2023
Власти города нацелены найти им новых хозяев
В Улан-Удэ поддержали законопроект о праве усыплять бездомных собак
В Улан-Удэ поддержали законопроект о праве усыплять бездомных собак
Власть, 02.05.2023
В мэрии законопроект назвали «очень правильным»
Главы трёх районов получили нагоняй от зампреда правительства Бурятии
Главы трёх районов получили нагоняй от зампреда правительства Бурятии
Власть, 30.04.2023
Ситуация касается профилактики лесных пожаров
Экс-чиновница из Бурятии села в кресло замминистра в Забайкалье
Экс-чиновница из Бурятии села в кресло замминистра в Забайкалье
Власть, 28.04.2023
Она стала первым замруководителя ведомства 
В Бурятии главы пяти сёл представили неполные декларации о доходах
В Бурятии главы пяти сёл представили неполные декларации о доходах
Власть, 28.04.2023
Это было вскрыто в ходе прокурорской проверки
Россию просят полностью открыть рынок для экспортных товаров Монголии
Россию просят полностью открыть рынок для экспортных товаров Монголии
Власть, 27.04.2023
В Москве прошли переговоры о возможных путях исправления торгового дисбаланса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^