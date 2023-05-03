Глава Бурятии вспахал первую борозду

Алексей Цыденов управлял техникой в Мухоршибирском районе
Первую борозду вспахали сегодня в Мухоршибирском районе Бурятии, на полях колхоза СПК «Колхоз Искра». Во вспашке принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов; видео он опубликовал в своём Telegram-канале.
- Провели первую борозду в мухоршибирских полях. Погода благоволит - будем надеяться на хороший урожай, - поделился он.
Глава добавил, что все хозяйства Бурятии подготовились к весенне-полевым работам. В этом году господдержку отрасли растениеводства в республике увеличили на 12,7%. Всего на проведение весенне-полевых работ выделили 225 млн рублей.
- В этом году нам предстоит засеять более 120 тыс га. Так что работы у аграриев много, - заключил Алексей Цыденов.
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Алексей Цыденов управлял техникой в Мухоршибирском районе
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