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В Улан-Удэ наведут порядок с бесхозными сетями теплоснабжения

В Улан-Удэ наведут порядок с бесхозными сетями теплоснабжения
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Власти города нацелены найти им новых хозяев

В столице Бурятии наведут порядок с бесхозяйными объектами теплоснабжения. Вопрос обсудили 2 мая на заседании комитета Улан-Удэнского горсовета депутатов.

Ранее поправки были внесены в федеральный закон «О теплоснабжении»: теперь уточнён порядок содержания и обслуживания бесхозяйных объектов теплоснабжения. Новые обязанности возложили на органы местного самоуправления. Местные власти обязаны провести проверку таких объектов на соответствие требованиям безопасности. Затем соответствующие документы на объект необходимо будет отправить Росреестр для постановки на учёт.

До момента регистрации прав отвечать за содержание и обслуживание будут местные власти. В Улан-Удэ обязанность ляжет на комитет городского хозяйства.

- Вынужденная мера по всей России. Может быть, нам это не совсем нравится, потому что вопрос коснётся дополнительных расходов из бюджета. Но с точки зрения безопасности наших горожан – это правильное решение. Мы и так занимались обслуживанием бесхозных сетей теплоснабжения, но сейчас всё закрепилось на законодательном уровне. Ответственность за это будет более серьёзная. Мы должны будем их проверять, насколько они соответствуют безопасности. Если какие-то документы утеряны, должны будем их восстановить. В конечном итоге, цель - это приобрести хозяина. Либо в лице города, либо другого субъекта, - сообщил председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

- Изменился федеральный закон о теплоснабжении. Нам необходимо обозначить функционал и определить функции комитета городского хозяйства по бесхозным сетям. Сейчас перечень положения расширили, нам дали возможность проводить мониторинг и различные проверки по бесхозным сетям теплоснабжения, - добавил зампредседателя комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета, депутат Владимир Тулонов.

Вопрос вынесли на обсуждение совместного заседания комитетов.
теплоснабжение Горсовет Улан-Удэ

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