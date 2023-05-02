В Иркутской области обсудили концепцию развития Ольхонского района
В Иркутской области представители правительства региона в рамках стратегической сессии рассмотрели основные направления социально-экономического развития Ольхонского района. В том числе они обсудили туризм как индикатор привлекательности территории и меры государственной поддержки как фактор развития.
Как отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова, на сессии, которая проходила в формате деловой игры, её участники генерировали идеи в сферах сельского хозяйства и туризма, изучали возможности развития в условиях особо охраняемых природных территорий, говорили об экологии, сохранении Байкала и в целом о жизни на побережье озера.
- Одна из основных целей стратегической сессии - выстраивание диалога власти, бизнеса и населения. По её итогам выработан целый ряд решений. В частности, агентство по туризму Иркутской области до конца мая этого года планирует разработать свод правил для туристов, которые приезжают в Ольхонский район, - сказала Евгения Найденова.
Также будут подготовлены предложения по формированию концепции развития Ольхонского района и рекомендации законодательной и исполнительной власти по развитию инфраструктуры, поддержке бизнеса, привлечению инвестиций. В дальнейшем опыт Ольхонского района может быть тиражирован на другие муниципальные образования, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Для гостей Ольхона разработают свод правил
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