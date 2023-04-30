Главы трёх районов получили нагоняй от зампреда правительства Бурятии

Власть, Фото: из архива

Ситуация касается профилактики лесных пожаров



Главы трёх районов Бурятии слабо организовали работу по профилактике лесных пожаров, заявил на заседании оперативного штаба зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской.



- Работа главами Прибайкальского, Баунтовского и Еравнинского районов по профилактике и предупреждению лесных пожаров организована на низком уровне, и возгорания в этих районах тому подтверждение. Коллеги, требую усилить профилактическую работу с населением, иначе до беды недалеко, - обратился Мордовской.



Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, накануне, 29 апреля, проводились работы по тушению трёх лесных пожаров. Они действовали в Баргузинском, Еравнинском и Баунтовском районах. Все возгорания возникли из-за неосторожного обращения жителей с огнём.



На тушении работало 232 человека – лесники, пожарные-десантники и привлечённые лица. Было задействовано 24 единицы лесопожарной техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 675 га, из которых 10 га - нелесная площадь. Возгорание в Баргузинском районе ликвидировано.

На утро 30 апреля продолжается тушение двух лесных пожаров в Баунтовском и Еравнинском районах.



В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём.



Доступ в лес ограничен.



