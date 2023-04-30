Ситуация касается профилактики лесных пожаров
Главы трёх районов Бурятии слабо организовали работу по профилактике лесных пожаров, заявил на заседании оперативного штаба зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской.
- Работа главами Прибайкальского, Баунтовского и Еравнинского районов по профилактике и предупреждению лесных пожаров организована на низком уровне, и возгорания в этих районах тому подтверждение. Коллеги, требую усилить профилактическую работу с населением, иначе до беды недалеко, - обратился Мордовской.
Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, накануне, 29 апреля, проводились работы по тушению трёх лесных пожаров. Они действовали в Баргузинском, Еравнинском и Баунтовском районах. Все возгорания возникли из-за неосторожного обращения жителей с огнём.
На тушении работало 232 человека – лесники, пожарные-десантники и привлечённые лица. Было задействовано 24 единицы лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 675 га, из которых 10 га - нелесная площадь. Возгорание в Баргузинском районе ликвидировано.
На утро 30 апреля продолжается тушение двух лесных пожаров в Баунтовском и Еравнинском районах.
В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. Запрещено бросать горящие спички, окурки, золу, употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов, курить и пользоваться открытым огнём.
Доступ в лес ограничен.
Главы трёх районов получили нагоняй от зампреда правительства Бурятии
Власть, Фото:
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