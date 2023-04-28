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Глава Бурятии приехал в Туву на открытие самого большого буддийского монастыря

Глава Бурятии приехал в Туву на открытие самого большого буддийского монастыря
Власть, 
Самый большой в России дацан открыли в Кызыле

Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня находится в Туве.

28 апреля в Кызыле состоялась церемония открытия крупнейшего буддийского монастыря России. Видео Цыденов поделился со своими подписчиками.

 
«Российская газета» сообщает, что на торжества, связанные с открытием «Обители объяснения и практики учения Будды Шакьямуни» прибыли главы буддийских регионов России, священнослужители Бурятии, Калмыкии, Алтая. Приехали иностранные делегации, представители Госдумы РФ, а также мастера, построившие здание, скульпторы, художники, спонсоры и представители инициировавшего возведение монастыря Культурного Фонда имени Кужугета Шойгу.

Церемония началась в 10 часов по местному времени. Первая часть прошла рядом с монастырем, вторая - внутри него. Центральным событием торжеств стало заложение мощей Будды Шакьямуни в главную статую монастыря. Священную для буддистов всего мира реликвию Далай-лама XIV вывез из Тибета в 1959 году; ее даровали тувинскому монастырю во время аудиенции представителей Фонда имени Кужугета Шойгу осенью прошлого года в Дхарамсале (Индия).

Монастырь состоит из 12 этажей и имеет высоту 56 м с колоннами, подиум под статую Будды, высотой 10 м. Внешние стены храма возведены под уклоном, а толщина стен составляет 170 см. Общая площадь храмового комплекса занимает 9,3 га, сообщили в пресс-службе правительства Тувы.

Власти республики считают, что «буддийский монастырь станет местом религиозного притяжения и развития буддизма во всем Центрально-Азиатском регионе». Проект храмового комплекса разработан специально для Тувы с учетом сейсмической ситуации в регионе. Внутренняя отделка храма выполнена под руководством знаменитого скульптора, заслуженного художника РФ Даши Намдакова.

глава Бурятии дацан буддизм

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