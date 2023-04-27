У главы Бурятии появился новый советник

Он будет отвечать за поддержку участников СВО





Выпускник программы «Муравьёв – Амурский-2030» Илья Михалёв стал советником главы Бурятии Алексея Цыденова. Он будет курировать социальные вопросы, в частности, связанные с поддержкой участников СВО и членов их семей.- На тематической сессии седьмого Восточного экономического форума в сентябре я сообщил о перспективах трудоустройства курсантов программы своими советниками. Выпуск программы состоялся в марте, и совсем недавно я подписал распоряжение о назначении советником Ильи Михалёва, – рассказал Алексей Цыденов.Во время недавней командировки в Москву руководитель региона лично встретился и пообщался ещё с пятью выпускниками этой же программы и предложил им работу в республике. Сам новоиспечённый помощник главы выразил готовность к решению ответственных задач.- Это ответственный шаг вперёд. Направление, которое поручил курировать Алексей Самбуевич, обширное и актуальное в сегодняшней повестке. Это работа с нашими защитниками. Предыдущий опыт работы и полученные послужат хорошим подспорьем в выполнении поставленных задач, – отметил Михалёв.«Муравьёв – Амурский -2023» – это программа подготовки управленческих кадров для государственной службы, которую реализует Минвостокразвития России совместно с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Она рассчитана на год и состоит из семи модулей, каждый из которых, в свою очередь, включает пять направлений-треков, содержательно связанных между собой. Программа проходит с полным погружением в работу государственных структур и регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО). Обучение бесплатное – при условии, что после выпускники будут трудиться на госслужбе не менее двух лет.