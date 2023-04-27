Ему назначили новый штраф в двойном размере
В Муйском районе Бурятии мировой судья рассмотрел дело главы поселения о нецелевом расходовании бюджетных средств.
В марте 2022 года глава села был привлечён к административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства и оштрафован на 10 тысяч рублей. Однако, видимо, не желая платить штраф из своего кармана, деньги он взял из средств местного бюджета администрации.
- Прокурор в отношении главы сельского поселения возбудил дело об административном правонарушении по статье 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств». Мировой судья судебного участка Муйского района назначил виновному штраф в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Также прокурор района внёс представление в администрацию сельского поселения. Сейчас глава села уже возместил деньги в местный бюджет.
В Бурятии глава села оплатил штраф из бюджетных средств
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