Польша в третий раз открыла своё посольство в Монголии

Власть, Фото: пресс-служба президента Монголии

Оно было закрыто в 2009 году



В Улан-Баторе состоялась официальная церемония открытия посольства Польши в Монголии. Мероприятие прошло в рамках государственного визита президента европейской республики Анджея Дуды в Монголию.



- Монголия и Республика Польша установили дипломатические отношения 14 апреля 1950 года. Своё посольство в нашей стране Польша открыла в 1960 году и закрыла его в сентябре 1995 года из-за финансовых трудностей. Затем в 1999 году Польша вновь открыла посольство в нашей стране и снова закрыла его в 2009 году, - сообщает монгольское новостное агентство «Монцамэ».



Правительство Польши приняло решение вновь открыть своё посольство в Монголии 15 января 2021 года. Кроме того, оно согласилось реализовать просьбу монгольской стороны об открытии консульского отдела в посольстве в 2024 году. Таким образом, гражданам Монголии со следующего года не нужно будет получать визу для поездки в Польшу в посольстве Чехии в Монголии или посольстве Польши в Китае.

