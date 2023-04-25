В Бурятии суд обязал убрать свалку в лесу

Иск подала прокуратура
В Усть-Баргузинском лесничестве образовалась несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов. Республиканское агентство лесного хозяйства меры по ликвидации свалки не приняло, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокурор района в суд направил иск о понуждении республиканского агентства лесного хозяйства ликвидировать несанкционированную свалку. Октябрьский районный суд Улан-Удэ удовлетворил иск.
Решение суда не вступило в законную силу, его исполнение контролируется прокуратурой Баргузинского района.
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