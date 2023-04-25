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В Бурятии суд обязал убрать свалку в лесу

В Бурятии суд обязал убрать свалку в лесу
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Иск подала прокуратура

В Усть-Баргузинском лесничестве образовалась несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов. Республиканское агентство лесного хозяйства меры по ликвидации свалки не приняло, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Прокурор района в суд направил иск о понуждении республиканского агентства лесного хозяйства ликвидировать несанкционированную свалку. Октябрьский районный суд Улан-Удэ удовлетворил иск.

Решение суда не вступило в законную силу, его исполнение контролируется прокуратурой Баргузинского района.
свалка

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