В Бурятии суд обязал убрать свалку в лесу

Иск подала прокуратура



В Усть-Баргузинском лесничестве образовалась несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов. Республиканское агентство лесного хозяйства меры по ликвидации свалки не приняло, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Прокурор района в суд направил иск о понуждении республиканского агентства лесного хозяйства ликвидировать несанкционированную свалку. Октябрьский районный суд Улан-Удэ удовлетворил иск.



Решение суда не вступило в законную силу, его исполнение контролируется прокуратурой Баргузинского района.



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