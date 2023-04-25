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В Забайкалье уволился и.о. вице-премьера

В Забайкалье уволился и.о. вице-премьера
Власть,  Фото:из архива пресс-службы правительства Забайкалья
Альберт Мусифуллин покинул пост зампреда правительства края по собственному желанию

Губернатор Забайкалья Александр Осипов удовлетворил заявление исполняющего обязанности заместителя председателя правительства края Альберта Мусифуллина об увольнении по семейным обстоятельствам.

Напомним, что Альберт Мусифуллин проработал на посту более трёх месяцев. О том, что он был назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья, было объявлено на оперативном совещании в правительстве региона 9 января. Чиновник курировал строительную отрасль и в том числе сферу дорожного строительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
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