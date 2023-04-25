Министр сельского хозяйства Бурятии побывал в колонии

Он ознакомился с производственными возможностями
Исправительную колонию №1 в городе Гусиноозерск посетил заместитель председателя правительства Бурятии - министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.
В сопровождении начальника колонии Евгения Прилепова, представители минсельхоза Бурятии ознакомились с производственными возможностями учреждения, посетили цех по изготовлению технического войлока, а также мебельный и швейный цеха, побывали на выставке готовой продукции. В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества.
Мероприятие проведено в рамках организации взаимодействия с органами государственной власти по получению заказов на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Он ознакомился с производственными возможностями
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