25 апреля

24 апреля

Популярное

Министр сельского хозяйства Бурятии побывал в колонии

Министр сельского хозяйства Бурятии побывал в колонии
Власть,  Фото:УФСИН по РБ
Он ознакомился с производственными возможностями

Исправительную колонию №1 в городе Гусиноозерск посетил заместитель председателя правительства Бурятии - министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.

В сопровождении начальника колонии Евгения Прилепова, представители минсельхоза Бурятии ознакомились с производственными возможностями учреждения, посетили цех по изготовлению технического войлока, а также мебельный и швейный цеха, побывали на выставке готовой продукции. В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества.


Мероприятие проведено в рамках организации взаимодействия с органами государственной власти по получению заказов на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
УФСИН минсельхоз

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Министр сельского хозяйства Бурятии побывал в колонии
Министр сельского хозяйства Бурятии побывал в колонии
Власть, 25.04.2023
Он ознакомился с производственными возможностями
В Бурятии согласовали назначение нового руководителя администрации главы
В Бурятии согласовали назначение нового руководителя администрации главы
Власть, 24.04.2023
Кандидатуру Алдара Гулгенова одобрил Народный Хурал
В Бурятии чиновников обязали отчитываться о взятках в течение пяти дней
В Бурятии чиновников обязали отчитываться о взятках в течение пяти дней
Власть, 24.04.2023
В республике подкорректировали антикоррупционный закон 
Депутатов Хурала Бурятии сравнили с многоруким богом Шивой
Депутатов Хурала Бурятии сравнили с многоруким богом Шивой
Власть, 24.04.2023
Одного из депутатов не устроило, что коллеги голосуют на сессиях за других
«Бойцы были удивлены»: Депутаты из Бурятии рассказали о поездке в зону СВО
«Бойцы были удивлены»: Депутаты из Бурятии рассказали о поездке в зону СВО
Власть, 24.04.2023
Они побывали на передовой вместе со своим коллегой
Глава Бурятии поручил провести экспертизу по недостроенному корпусу энергетического техникума
Глава Бурятии поручил провести экспертизу по недостроенному корпусу энергетического техникума
Власть, 23.04.2023
Алексей Цыденов посетил несколько образовательных учреждений в Селенгинском районе
Глава Бурятии принял участие в общегородском субботнике
Глава Бурятии принял участие в общегородском субботнике
Власть, 23.04.2023
Всего в месячнике чистоты поучаствовали 35 тысяч улан-удэнцев
В Бурятии работает делегация минтруда РФ
В Бурятии работает делегация минтруда РФ
Власть, 21.04.2023
Они проинспектировали строящийся пансионат для пожилых
Глава Бурятии отправился в Селенгинский район
Глава Бурятии отправился в Селенгинский район
Власть, 21.04.2023
В район он выехал сразу из аэропорта
Миннауки предложило отказаться от бакалавриата и специалитета
Миннауки предложило отказаться от бакалавриата и специалитета
Власть, 20.04.2023

И перейти к базовому высшему образованию


В России разрабатывают новый закон о туризме
В России разрабатывают новый закон о туризме
Власть, 19.04.2023
По словам Сангаджи Тарбаева, старая версия закона реанимированию не подлежит
Губернатор Забайкалья поручил «принять меры по удалению собак»
Губернатор Забайкалья поручил «принять меры по удалению собак»
Власть, 18.04.2023
Во всех районах будут проведены проверки
Управленцев из Бурятии приглашают на конкурс «Лидеры России»
Управленцев из Бурятии приглашают на конкурс «Лидеры России»
Власть, 18.04.2023
Заявки на конкурс можно подать до 14 мая

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^