Министр сельского хозяйства Бурятии побывал в колонии





Исправительную колонию №1 в городе Гусиноозерск посетил заместитель председателя правительства Бурятии - министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.В сопровождении начальника колонии Евгения Прилепова, представители минсельхоза Бурятии ознакомились с производственными возможностями учреждения, посетили цех по изготовлению технического войлока, а также мебельный и швейный цеха, побывали на выставке готовой продукции. В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества.Мероприятие проведено в рамках организации взаимодействия с органами государственной власти по получению заказов на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.