В Бурятии чиновников обязали отчитываться о взятках в течение пяти дней

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

В республике подкорректировали антикоррупционный закон



На очередной 29-й сессии Народного Хурала, которая проходит 24 апреля, депутаты одобрили изменения в республиканский закон «О противодействии коррупции». Его привели в соответствие с федеральным. Поправки в ФЗ внесли в конце декабря 2022-го. Согласно им, региональные чиновники (лица, замещающие государственные должности субъектов РФ) обязаны в течение пяти дней сообщать о попытках склонить их к совершению коррупционных правонарушений. Они должны уведомить об этом прокуратуру и «другие государственные органы».



Докладчиком по вопросу, внесённым в повестку сессии, выступил председатель комитета по госустройству и местному самоуправлению Виктор Малышенко. Эту обязанность закрепили в новой статье 11.3 соответствующего республиканского закона.



«За» выступили большинство депутата, присутствовавших на сессии. Не голосовали три народных избранника.

