В Бурятии чиновников обязали отчитываться о взятках в течение пяти дней

В республике подкорректировали антикоррупционный закон
На очередной 29-й сессии Народного Хурала, которая проходит 24 апреля, депутаты одобрили изменения в республиканский закон «О противодействии коррупции». Его привели в соответствие с федеральным. Поправки в ФЗ внесли в конце декабря 2022-го. Согласно им, региональные чиновники (лица, замещающие государственные должности субъектов РФ) обязаны в течение пяти дней сообщать о попытках склонить их к совершению коррупционных правонарушений. Они должны уведомить об этом прокуратуру и «другие государственные органы».
Докладчиком по вопросу, внесённым в повестку сессии, выступил председатель комитета по госустройству и местному самоуправлению Виктор Малышенко. Эту обязанность закрепили в новой статье 11.3 соответствующего республиканского закона.
«За» выступили большинство депутата, присутствовавших на сессии. Не голосовали три народных избранника.
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