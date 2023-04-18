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«Единая Россия» проведёт акцию «Диктант Победы» на 22000 очных площадках

«Единая Россия» проведёт акцию «Диктант Победы» на 22000 очных площадках
Власть,  Фото:пресс-служба «Единой России»
В России и более чем сорока странах мира пройдёт акция ЕР «Диктант Победы». В этом году задания будут переведены на шесть языков – немецкий, французский, сербский, китайский, английский и испанский

Число площадок диктанта уже перешагнуло порог в 22 тысячи. Это больше, чем в предшествующие годы. Такой статистикой поделился координатор проекта ЕР «Историческая память», председатель комитета ГД РФ по информационной политике Александр Хинштейн, пишет rostovgazeta.ru.

Представитель партии отметил ежегодное кратное увеличение количества региональных площадок, а также россиян, проявляющих интерес к истории своего государства и участвующих в акции. Из этого можно сделать вывод о значимости для граждан темы сохранения исторической памяти и подвига предков. Хинштейн подчеркнул, что вопросы, отражённые в заданиях диктанта, очень актуальны.

По количеству площадок акции лидируют Краснодарский край и Ставрополье. В топ-5 регионов также вошли Тульская, Самарская области и Подмосковье. Особенно важно, по мнению Александра Хинштейна, то, что в этом году свыше 120 площадок для проведения диктанта подготовят на территории Донбасса.

«Диктант Победы» будет проходить в двух форматах – онлайн и офлайн. Дистанционно к акции можно присоединиться через сайт диктантпобеды.рф. Организаторы подготовили для участников двадцать пять заданий, из которых двадцать касаются общей военно-исторической тематики, а пять – региональной. Тесты для региональной части составляли представители патриотических движений и эксперты в области истории из восемнадцати стран мира. В диктанте-2023 впервые будет участвовать Шри-Ланка.

Помогать в организации и сопровождать акцию в РФ, включая новые регионы, и за рубежом будут около двадцати тысяч добровольцев движения «Волонтёры Победы». В этом году задания будут касаться не только прорыва блокады Ленинграда и Нюрнбергского процесса, но и освобождения Донбасса от нацистов. Такой информацией поделилась председатель движения «Волонтёры Победы», зампред комитета ГД РФ по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Как сообщает сайт партии er.ru, акция состоится 27 апреля. Её основной площадкой станет музей Победы в столице.

- В Республике Бурятия зарегистрировано более 150 площадок проведения международной исторической акции «Диктант Победы». Наша центральная площадка будет располагаться на базе музея истории Бурятии. Ещё ряд площадок будет работать как в черте города, так и в районах республики. Также к проведению диктанта из года в год к нам присоединяются силовые структуры, в этом году особую активность проявили министерство обороны и Росгвардия. Они проведут «Диктант Победы» на своих закрытых площадках – в воинских частях, образовательных и кадетских корпусах, – поделилась Татьяна Бороноева, координатор партийного проекта «Историческая память» в Республике Бурятия.

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Единая Россия 2023

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