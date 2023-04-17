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Назначен новый начальник полиции Иркутской области

Назначен новый начальник полиции Иркутской области
Власть,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Он прошёл путь от сыщика до начальника управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю

Новым начальником полиции Иркутской области назначен 49-летний полковник Сергей Тринцуков. Сегодня начальник Главного управления МВД России по Иркутской области Дмитрий Ильичев в режиме видеосвязи представил его личному составу.


Сергей Тринцуков родился 18 ноября 1973 года во Владивостоке. В 1996 году окончил Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, а в 2004 - Дальневосточный юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция».

Начал службу в органах внутренних дел в 1999 году в Комсомольске-на-Амуре в должности оперуполномоченного, все эти годы посвятил работе в уголовном розыске. За 20 с лишним лет он прошёл путь от сыщика до начальника управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю.

Полковник Тринцуков награждён медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За отличие в службе» 3,2,1 степени, медалью «За доблесть в службе», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», отмечен благодарностью и почётной грамотой МВД России.
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