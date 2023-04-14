В том числе он осмотрит проблемные социальные объекты
14 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов работает в Заиграевском районе. Он посетит ряд проблемных социальных объектов, примет участие в открытии нового учреждения здравоохранения и встретится с жителями района, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Так, Алексей Цыденов осмотрит социальные объекты, которые нуждаются в ремонте или обновлении. В маршруте визита, например, село Илька, где жители просят новый водовод.
В районном центре пройдёт совещание по проблемным вопросам развития района. Запланированы встречи Алексея Цыденова с юнармейцами, активистами ТОС и жителями района.
Глава Бурятии выехал в Заиграевский район
Власть, Фото:
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