Глава Бурятии выехал в Заиграевский район

В том числе он осмотрит проблемные социальные объекты



14 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов работает в Заиграевском районе. Он посетит ряд проблемных социальных объектов, примет участие в открытии нового учреждения здравоохранения и встретится с жителями района, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Так, Алексей Цыденов осмотрит социальные объекты, которые нуждаются в ремонте или обновлении. В маршруте визита, например, село Илька, где жители просят новый водовод.



В районном центре пройдёт совещание по проблемным вопросам развития района. Запланированы встречи Алексея Цыденова с юнармейцами, активистами ТОС и жителями района.



