14 апреля

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Глава Бурятии выехал в Заиграевский район

Глава Бурятии выехал в Заиграевский район
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В том числе он осмотрит проблемные социальные объекты

14 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов работает в Заиграевском районе. Он посетит ряд проблемных социальных объектов, примет участие в открытии нового учреждения здравоохранения и встретится с жителями района, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Так, Алексей Цыденов осмотрит социальные объекты, которые нуждаются в ремонте или обновлении. В маршруте визита, например, село Илька, где жители просят новый водовод.

В районном центре пройдёт совещание по проблемным вопросам развития района. Запланированы встречи Алексея Цыденова с юнармейцами, активистами ТОС и жителями района.

глава Бурятии Алексей Цыденов Заиграевский район

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