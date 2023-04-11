В правительстве страны прошли кадровые перестановки
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ назначил Хурэлбаатарын Булгантуяа министром труда и социальной защиты, а Буягийна Тулгу – министром Монголии, председателем национального комитета по восстановлению пограничных пунктов пропуска на основании конституции страны и закона о правительстве.
Бывший министр труда и социальной защиты Т. Аюурсайхан был освобождён от занимаемой должности по его просьбе в связи с обвинениями в коррупции. Новый министр Хурэлбаатарын Булгантуяа ранее работала министром по восстановлению пограничных пунктов пропуска с января этого года.
Буяагийн Тулга работает секретарём Монгольской народной партии и имеет опыт работы в правительстве в качестве заместителя министра окружающей среды и зелёного развития, заместителя министра образования и науки. Кроме того, он принимал участие в продвижении диалога по созданию экономического коридора между Монголией, Россией и Китаем. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Монголии назначили двух новых министров
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