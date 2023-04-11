Глава Бурятии возглавит первую пятёрку на выборах в Народный Хурал

Об этом Алексей Цыденов сообщил тележурналистам во время интервью



Бурятское отделение «Единой России» первым объявило о своих амбициях на грядущих выборах в парламент республики. Причём за прошедшую неделю случился сразу ряд громких заявлений и изменений в партийной жизни.



Во-первых, глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что возглавит первую пятёрку кандидатов в Народный Хурал.



- Я возглавляю список «Единой России», потому что несу ответственность за то, что в итоге исполняется. Сказали – будем делать, значит надо расшибиться, но сделать. И будем так двигаться дальше, - сказал он. - Я являюсь секретарем «Единой России». И отвечаю за то, что в республике происходит, как отрабатывает партия, как реализуется работа партии в Хурале, как претворяются в жизнь те обещания, которые даются в рамках предвыборной кампании.



Примерно за неделю до этого заявления в Улан-Удэ прошла партийная конференция, по итогам которой сразу ряд известных политиков покинули руководящие органы ЕР, фактически отказавшись от притязаний на хуральские мандаты.



Так, из состава президиума партии были исключены Андреян Зыбынов - бизнесмен, владелец сети магазинов, Вячеслав Покацкий - крупный владелец недвижимости, и Матвей Гершевич - экс-спикер Народного Хурала. Все трое на данный момент – депутаты Хурала. Однако в будущем созыве их уже не будет.



На освободившиеся места в руководстве ЕР поставили сразу двух зампредов правительства. Во-первых, это Алдар Гулгенов – недавно назначенный руководитель администрации главы и правительства (пока что с приставкой и.о.). И это понятно, ведь должность такого уровня обязывает занимать ведущее место в партийной жизни. Второй – Иван Альхеев, зампред правительства.



Таким образом, почтенных политиков из прошлого заменили на активных с перспективами в будущем. Тем более, что именно партия власти отвечает перед жителями за реализацию госпрограмм, национальных проектов, строительство социальной инфраструктуры и так далее. Об этом, к слову, на партийной конференции рассказал и Алексей Цыденов.



- Мы уже привыкли, нас уже не трогают новости: открыли садик, открыли школу, открыли дорогу, открыли спортивную площадку. Это уже как само собой разумеющееся, это уже как бы между делом. А на самом деле это огромная работа. И в каждом из объектов, которые мы строим для жителей Бурятии есть вклад «Единой России». Над их реализацией работают члены партии. Призываю коллег-однопартийцев активнее рассказывать избирателям о вкладе «Единой России» в развитии Бурятии и конкретных городов, районов, поселений. Надо объяснять людям: какие решения партией принимаются, чем они продиктованы и каким результатам приведут. В чем будет конкретная польза для всего населения и каждого человека, - отметил глава.



Позже, во время интервью региональным телекомпаниям, он пояснил, что любая предвыборная кампания – это прежде всего сбор наказов населения, которые потом ложатся в основу планирования работы правительства:



- На предыдущих выборах «Единая Россия» собирала наказы, предложения людей. Была сформирована «Народная программа» из наказов. Она большая. Но я хотел бы отметить, что 400 мероприятий (а этом много) уже выполнены. По остальным идет работа. Причем, там есть дорогие, капиталоёмкие мероприятия, которые уже реализованы. Где-то дороги надо было сделать, где-то ремонт или стройка социальных объектов, - сказал Алексей Цыденов. - Когда мы на предыдущих выборах сформировали эту программу, она была расписана по районам, по министерствам. Мы целенаправленно эту работу вели и будем работать дальше.



Кроме этого, ЕР сегодня имеет серьёзные козыри в виде высокого рейтинга как президента страны Владимира Путина, так и главы региона Алексея Цыденов. Последний на выборах 2022 года, напомним, набрал 86,23% голосов.



В этих условиях эксперты сходятся во мнении, что конкуренция на грядущих выборах развернется между остальными партиями, которые будут сражаться за почетные вторые-третьи места. Задача «Единой России» же – показать максимально возможный результат.

