В Бурятии муниципальные служащие скрыли сведения о доходах

Нарушение выявила прокурорская проверка



Прокуратура проверила администрации поселений Баргузинского района Бурятии на соблюдение законодательства о противодействии коррупции. В ходе проверки были вскрыты нарушения с декларациями о доходах.



- Выявлены факты нарушений закона при предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и супругов за 2021 год. Муниципальными служащими не отражены сведения об открытых счетах в банках, неверно указаны суммы полученных доходов, - сообщает прокуратура Бурятии.



Главы поселений района получили семь представлений прокурора. После этого 11 нарушителей были привлечены к дисциплинарной ответственности.

