Мужчина вынужден жить с семьёй племянника
Как выяснила прокурорская проверка, житель Улан-Удэ с 2021 года стоит на учёте в качестве нуждающегося в жилье. Он живёт с племянником и его семьёй. Мужчина инвалид I группы, страдает тяжёлой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание с родственниками в одной квартире.
Администрация Улан-Удэ не предоставила ему жильё по договору социального найма.
В связи с этим прокуратура района направила в суд иск об обязании городских властей предоставить жильё инвалиду.
- Советский районный суд требования прокурора удовлетворил, возложив на администрацию Улан-Удэ предоставить заявителю во внеочередном порядке по договору социального найма благоустроенное жилое помещение в соответствии с требованиями и нормами жилищного законодательства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Судебное решение пока не вступило в законную силу.
Суд обязал администрацию Улан-Удэ предоставить инвалиду жильё
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