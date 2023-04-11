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Суд обязал администрацию Улан-Удэ предоставить инвалиду жильё

Суд обязал администрацию Улан-Удэ предоставить инвалиду жильё
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина вынужден жить с семьёй племянника

Как выяснила прокурорская проверка, житель Улан-Удэ с 2021 года стоит на учёте в качестве нуждающегося в жилье. Он живёт с племянником и его семьёй. Мужчина инвалид I группы, страдает тяжёлой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание с родственниками в одной квартире.

Администрация Улан-Удэ не предоставила ему жильё по договору социального найма.

В связи с этим прокуратура района направила в суд иск об обязании городских властей предоставить жильё инвалиду.

- Советский районный суд требования прокурора удовлетворил, возложив на администрацию Улан-Удэ предоставить заявителю во внеочередном порядке по договору социального найма благоустроенное жилое помещение в соответствии с требованиями и нормами жилищного законодательства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Судебное решение пока не вступило в законную силу.
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