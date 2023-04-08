Сангаджи Тарбаев оценил новый турпродукт в столице Бурятии

«Потенциал у вертолётных экскурсий есть, главное его правильно использовать», - отметил он
Председатель комитета Государственной Думы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев опробовал новый турпродукт в Улан-Удэ. В субботу, 8 апреля, он отправился в вертолётную экскурсию над столицей Бурятии.
- Глядя на архитектуру Улан-Удэ с высоты птичьего, видно, что она настолько разная и с точки зрения самой архитектуры, и с точки зрения её состояния, это может быть интересно иностранным туристам, потому что такое разнообразие увидеть ещё где-то сложно. Если правильно организовать экскурсию, то по архитектуре можно очень интересно рассказать об истории, не просто словами, но и подтвердив это визуально. Потенциал у таких экскурсий есть, главное его правильно использовать, - отметил Сангаджи Тарбаев.
Министр туризма Бурятии Алдар Доржиев рассказал, что приобрести вертолётный тур над городом можно с февраля 2022 года у местных туроператоров. И на сегодняшний день запрос на такие туры есть не только у приезжих путешественников, но и у местных жителей.
- Первозданная природа, эмоции, впечатления, ландшафты, пейзажи — это всё, что заставляет нашего туриста объехать Бурятию. И вообще сложно передать словами ощущения с высоты птичьего полёта - для этого действительно нужно здесь оказаться и самому это ощутить. Я благодарю нашу местную авиакомпанию «Баргузин», которая организовала эти вертолётные туры по республике здесь над нашим городом Улан-Удэ, — сказал Алдар Доржиев.
Сертификат на право осуществлять лётную программу АО «АК Баргузин» получил 1 ноября 2021 года. Получение сертификата коммерческого воздушного перевозчика позволяет авиакомпании совместно с правительством Бурятии принимать участие в решении задач по повышению транспортной доступности в республике и соседних регионах, а также развивать в регионе туристические воздушные перевозки.
Пилоты авиакомпании имеют опыт более 5 тысяч лётных часов, профессиональный опыт работы, как в России, так и за рубежом. Компания имеет опыт по реализации социально-значимых полётов — это полёты в республике по линии санитарной авиации, авиалесоохраны, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Сангаджи Тарбаев оценил новый турпродукт в столице Бурятии
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 08.04.2023
«Потенциал у вертолётных экскурсий есть, главное его правильно использовать», - отметил он
К 1 июня 2023 года должен быть подготовлен проект нового федерального закона «О туризме» и ряд других важных законодательных инициатив
Сегодня в Улан-Удэ проходит круглый стол по развитию туристической отрасли на Дальнем Востоке
Но похвалил республику
Награду вручили на всероссийском совещании в Московской области
Нарушение обнаружила прокуратура
Он состоится в феврале-марте 2024 года
Алексей Цыденов приехал в СНТ «Профсоюзник»
Власть, 05.04.2023
Александр Солдаткин избавился от приставки и. о.
Власть, 05.04.2023
Должность получила Евгения Найденова
Власть, 04.04.2023
В ходе визита Алексей Шевченко выявил нарушения
Власть, 04.04.2023
Последние годы он трудился первым помощником главы
Это обнаружили в ходе прокурорской проверки
«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов
Теперь он будет курировать избирательные кампании