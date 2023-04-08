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Сангаджи Тарбаев оценил новый турпродукт в столице Бурятии

Сангаджи Тарбаев оценил новый турпродукт в столице Бурятии
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
«Потенциал у вертолётных экскурсий есть, главное его правильно использовать», - отметил он

Председатель комитета Государственной Думы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев опробовал новый турпродукт в Улан-Удэ. В субботу, 8 апреля, он отправился в вертолётную экскурсию над столицей Бурятии.

- Глядя на архитектуру Улан-Удэ с высоты птичьего, видно, что она настолько разная и с точки зрения самой архитектуры, и с точки зрения её состояния, это может быть интересно иностранным туристам, потому что такое разнообразие увидеть ещё где-то сложно. Если правильно организовать экскурсию, то по архитектуре можно очень интересно рассказать об истории, не просто словами, но и подтвердив это визуально. Потенциал у таких экскурсий есть, главное его правильно использовать, - отметил Сангаджи Тарбаев.

Министр туризма Бурятии Алдар Доржиев рассказал, что приобрести вертолётный тур над городом можно с февраля 2022 года у местных туроператоров. И на сегодняшний день запрос на такие туры есть не только у приезжих путешественников, но и у местных жителей.

- Первозданная природа, эмоции, впечатления, ландшафты, пейзажи — это всё, что заставляет нашего туриста объехать Бурятию. И вообще сложно передать словами ощущения с высоты птичьего полёта - для этого действительно нужно здесь оказаться и самому это ощутить. Я благодарю нашу местную авиакомпанию «Баргузин», которая организовала эти вертолётные туры по республике здесь над нашим городом Улан-Удэ, — сказал Алдар Доржиев.

Сертификат на право осуществлять лётную программу АО «АК Баргузин» получил 1 ноября 2021 года. Получение сертификата коммерческого воздушного перевозчика позволяет авиакомпании совместно с правительством Бурятии принимать участие в решении задач по повышению транспортной доступности в республике и соседних регионах, а также развивать в регионе туристические воздушные перевозки.

Пилоты авиакомпании имеют опыт более 5 тысяч лётных часов, профессиональный опыт работы, как в России, так и за рубежом. Компания имеет опыт по реализации социально-значимых полётов — это полёты в республике по линии санитарной авиации, авиалесоохраны, сообщает пресс-служба правительства Бурятии. 
туризм госдума

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