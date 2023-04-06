В Бурятии районная администрация нарушила закон о госконтрактах

Нарушение обнаружила прокуратура



Прокуратура в ходе проверки выявила нарушение законодательства о контрактной системе в деятельности администрации Джидинского района Бурятии.



- Установлено, что при проведении открытого конкурса на выполнение работ по реконструкции дорожного объекта администрацией на официальном сайте размещено извещение. В нарушение закона в извещении в качестве одного из критериев оценки заявок участников заказчиком указана одна формула вместо положенных двух. Данное обстоятельство могло повлечь ограничение круга потенциальных участников конкурса, - сообщает пресс-служба прокуратуры республики.



По постановлению прокурора района ответственный работник райадминистрации привлечён к административной ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ «Утверждение конкурсной документации с нарушением».



