06 апреля

05 апреля

Популярное

В Бурятии районная администрация нарушила закон о госконтрактах

В Бурятии районная администрация нарушила закон о госконтрактах
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушение обнаружила прокуратура

Прокуратура в ходе проверки выявила нарушение законодательства о контрактной системе в деятельности администрации Джидинского района Бурятии.

- Установлено, что при проведении открытого конкурса на выполнение работ по реконструкции дорожного объекта администрацией на официальном сайте размещено извещение. В нарушение закона в извещении в качестве одного из критериев оценки заявок участников заказчиком указана одна формула вместо положенных двух. Данное обстоятельство могло повлечь ограничение круга потенциальных участников конкурса, - сообщает пресс-служба прокуратуры республики. 

По постановлению прокурора района ответственный работник райадминистрации привлечён к административной ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ «Утверждение конкурсной документации с нарушением».

прокуратура госзакупки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ комбинат по благоустройству обрёл постоянного руководителя
В Улан-Удэ комбинат по благоустройству обрёл постоянного руководителя
Власть, 05.04.2023
Александр Солдаткин избавился от приставки и. о.
Зампрокурора Бурятии посетил с проверкой СИЗО
Зампрокурора Бурятии посетил с проверкой СИЗО
Власть, 04.04.2023
В ходе визита Алексей Шевченко выявил нарушения
Администрацию главы Бурятии возглавил Алдар Гулгенов
Администрацию главы Бурятии возглавил Алдар Гулгенов
Власть, 04.04.2023
Последние годы он трудился первым помощником главы
В Бурятии выявили нарушения со сроками по дальневосточному гектару
В Бурятии выявили нарушения со сроками по дальневосточному гектару
Власть, 03.04.2023
Это обнаружили в ходе прокурорской проверки
Глава Бурятии показал по итогам марта умеренный рост
Глава Бурятии показал по итогам марта умеренный рост
Власть, 03.04.2023
«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов
Баир Цыренов покинул пост руководителя администрации главы Бурятии
Баир Цыренов покинул пост руководителя администрации главы Бурятии
Власть, 03.04.2023
Теперь он будет курировать избирательные кампании
Депутат Госдумы от Бурятии рассказал об угнетении россиянок
Депутат Госдумы от Бурятии рассказал об угнетении россиянок
Власть, 03.04.2023
Николай Будуев заявил, что они зарабатывают на треть меньше мужчин
В Иркутской области осуждена глава одного из сельских поселений
В Иркутской области осуждена глава одного из сельских поселений
Власть, 01.04.2023
Суд приговорил её к условному лишению свободы 
В Бурятию приедет комитет по туризму Госдумы РФ
В Бурятию приедет комитет по туризму Госдумы РФ
Власть, 29.03.2023
Делегация примет участие в круглом столе
В Северобайкальске отберут кандидатов на должность главы
В Северобайкальске отберут кандидатов на должность главы
Власть, 28.03.2023
Приём документов для участия в конкурсе завершится 28 апреля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^