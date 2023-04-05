В Иркутской области назначили руководителя агентства по туризму

Власть, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Должность получила Евгения Найденова



Распоряжением губернатора Иркутской области с 5 апреля руководителем агентства по туризму региона назначена Евгения Найденова.



В 2000 году она окончила Иркутский государственный технический университет, получив квалификацию экономиста. Имеет также диплом МГУ с отличием в рамках профпереподготовки по туристическому направлению. Работала в банковской системе, прошла путь от кассира-операциониста до руководителя по внедрению проектов. Являлась лидером и руководителем проекта в Сбербанке.



- Перед агентством по туризму региона стоят масштабные задачи. Стратегическими приоритетами являются развитие туристической инфраструктуры, повышение доступности турпродуктов, совершенствование управления в сфере туризма, увеличение продолжительности пребывания туриста на территории Прибайкалья, комплексное развитие туризма в муниципальных образованиях Иркутской области, в том числе в межсезонье, - сообщает пресс-служба правительства региона.



В 2022 году область посетили 1,55 млн туристов. В этом году ожидается увеличение туристского потока на 12,8% - до 1,75 млн человек.



