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В Иркутской области осуждена глава одного из сельских поселений

В Иркутской области осуждена глава одного из сельских поселений
Власть,  Фото:pixabay.com
Суд приговорил её к условному лишению свободы

Собранные следственным отделом по Нижнеилимскому району СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора

Главе Дальнинского муниципального образования Нижнеилимского района признана виновной по нескольким статьям уголовного кодекса: ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения», ч. 1.1 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».

- В 2020 году фигурантка, действуя из корыстной заинтересованности, составила и подписала от своего имени и имени дочери трудовой договор, согласно которому последняя была принята на должность директора МКУК ИДЦ «Ангара». Фактически трудовые обязанности она не выполняла и право на получение заработной платы не имела. За 9 месяцев фиктивной работы было выплачено 195 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Кроме того, весной текущего года обвиняемая не организовала комплекс мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.

- Следователями СК установлено, что обвиняемая не заключила договор с организацией на обслуживание электросетей, находящихся в собственности Дальнинского муниципального образования, что привело к их аварийной работе. В мае текущего года в посёлке Дальний произошёл обрыв линии электропередач, что послужило причиной возгорания сухой растительности. В дальнейшем пожар распространился на жилые дома и социальные объекты. Были уничтожены огнём 70 квартир, являвшихся собственностью муниципального образования «Нижнеилимский район». Размер ущерба составил 12 млн рублей, - отметили в пресс-службе.

Суд с учётом мнения прокурора назначил подсудимой наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

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