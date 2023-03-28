Приём документов для участия в конкурсе завершится 28 апреля
В Бурятии объявлено о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «город Северобайкальск». Соответствующее решение №472-VI от 23 марта принял городской совет депутатов Северобайкальска.
Как сообщает администрация города, с условиями конкурса, требованиями, предъявляемыми к кандидату, сроками проведения и иной информацией о конкурсе можно ознакомиться на странице муниципального образования «город Северобайкальск».
В Северобайкальске отберут кандидатов на должность главы
Власть, Фото:
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