Путин учредил медаль «За храбрость»

Медаль имеет две степени



Президент России Владимир Путин постановил учредить новую госнаграду – медаль «За храбрость». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Такая награда предусмотрена как для россиян, так и для иностранцев, проявивших храбрость и мужество «в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».



Медаль имеет две степени.



Награждение может быть произведено посмертно.



