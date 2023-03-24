Медаль имеет две степени
Президент России Владимир Путин постановил учредить новую госнаграду – медаль «За храбрость». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Такая награда предусмотрена как для россиян, так и для иностранцев, проявивших храбрость и мужество «в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».
Медаль имеет две степени.
Награждение может быть произведено посмертно.
Путин учредил медаль «За храбрость»
Власть, Фото:
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Медаль имеет две степени
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