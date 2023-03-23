Путин подчеркнул патриотическую позицию «ЕР» в международной тематике

Глава государства провёл встречу с руководителем фракции «ЕР» в Госдуме Владимиром Васильевым. Владимир Путин отметил активность единороссов в формировании инициатив по социально-экономическому развитию, защите прав граждан и развитию социальной сферы



По словам президента, на внешнеполитическом направлении позиция «Единой России» отличается патриотизмом, пишет rostovgazeta.ru.



Владимир Васильев рассказал, что единороссы помогли принять три важных закона: об интеграции новых регионов в культурное пространство, о туризме на особо охраняемых природных территориях и о смягчении ответственности за ряд экономических преступлений. Помимо этого, идёт работа над 15 законопроектами, касающимися правовой защиты предпринимателей, занятости граждан и ряда других вопросов.



Кроме того, «Единая Россия» оказывает поддержку участникам спецоперации и их семьям, предоставляя бесплатную юридическую помощь ветеранам, наделяя участников статусом ветеранов боевых действий, включая ополченцев Донбасса с 2014 года, и обеспечивая социальную защиту близких, потерявших кормильца. Другой проект закона гарантирует сохранение рабочих мест за участниками спецоперации и членами их семей.



Во время беседы с президентом Васильев напомнил о теме, ранее обсуждавшейся с премьер-министром Михаилом Мишустиным, – это дополнительные средства на лекарственное обеспечение больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фракция ЕР просила выделить ещё 10 млрд 150 млн рублей в год. Это, по мнению специалистов, позволит спрофилактировать до 32 000 смертей в трудоспособном возрасте. Владимир Путин поручил кабмину заняться озвученными вопросами.



Как сообщает сайт er.ru, на встрече с главой государства была затронута и народная программа «Единой России». Васильев подчеркнул, что она выполняется в тесном взаимодействии с правительством. В регионах выполнение задач, в том числе на социально значимых объектах, контролируется депутатами, а также представителями общественности.



Васильев отметил и выполнение госпрограммы по капремонту школ, реализуемой совместно с Минпросвещения. До конца текущего года предстоит отремонтировать более 1500 зданий по всей стране, что потребует около 5-6 млрд рублей.

