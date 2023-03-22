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В Иркутской области дорожные знаки устанавливают через суд

В Иркутской области дорожные знаки устанавливают через суд
Власть,  Фото:прокуратура Иркутской области
Иск был подан к дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог

В посёлке Залари в Иркутской области на улице Центральная и прилегающих к ней улицах прокуратура недосчиталась дорожных знаков. В ходе проверки было установлено также отсутствие тротуаров, освещения в районе пешеходного перехода и др.

Прокуратура направила в суд исковое заявление к ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» с требованием устранить выявленные нарушения.

- Заларинский районный суд требования прокуратуры удовлетворил. Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда также согласилась с позицией прокурора, оставив решение суда первой инстанции без изменения, - сообщает пресс-служба областного надзорного органа.

дорожные знаки

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