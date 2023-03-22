В Иркутской области дорожные знаки устанавливают через суд

Власть, Фото: прокуратура Иркутской области

Иск был подан к дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог



В посёлке Залари в Иркутской области на улице Центральная и прилегающих к ней улицах прокуратура недосчиталась дорожных знаков. В ходе проверки было установлено также отсутствие тротуаров, освещения в районе пешеходного перехода и др.



Прокуратура направила в суд исковое заявление к ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» с требованием устранить выявленные нарушения.



- Заларинский районный суд требования прокуратуры удовлетворил. Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда также согласилась с позицией прокурора, оставив решение суда первой инстанции без изменения, - сообщает пресс-служба областного надзорного органа.



