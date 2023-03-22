Улан-удэнским чиновникам не понравились граффити и подрезка деревьев на улицах

У них возникли претензии и к объявлениям на зданиях
Недавно председатель комитета городского хозяйства (КГХ) Сергей Гашев совместно с руководителем администрации Октябрьского района Андреем Муравьёвым, начальником управления административного контроля Цокто Жамсуевым и директором МБУ «Городское лесничество» Викторией Утёсовой «проинспектировали» улицы Ключевская и Трубачеева. Чиновники решили выяснить, соблюдают ли местные организации и предприятия правила благоустройства города.
Проверяющие осмотрели окна, витрины, ступени и двери зданий плюс оценили состояние прилегающих территорий и качество подрезки деревьев.
- Дома на центральных улицах – визитная карточка столицы Бурятии. Важно, чтобы они отвечали требованиям правил благоустройства и не портили вид города незаконной рекламой, проводами и кабелями на фасадах и грязью, – пояснил Сергей Гашев. – Наша же задача – не допустить этого.
Такие рейды решили сделать постоянными во всех трёх районах Улан-Удэ – Октябрьском, Советском и Железнодорожном. По словам главы КГХ, это нужно для улучшения внешнего облика Улан-Удэ.
Без нарушений не обошлось. Чиновникам не понравилась неправильная подрезка зелёных насаждений и местами – её отсутствие, а также граффити и незаконно размещённые объявления на фасадах зданий и на остановках. В порядок кое-где нужно привести и ступени и поручни у входа.
Начальнику управления административного контроля Цокто Жамсуеву поручили активизировать работу с собственниками и арендаторами. С ними проведут разъяснительные беседы по соблюдению правил благоустройства.
У них возникли претензии и к объявлениям на зданиях
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