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Улан-удэнским чиновникам не понравились граффити и подрезка деревьев на улицах

Улан-удэнским чиновникам не понравились граффити и подрезка деревьев на улицах
Власть,  Фото:КГХ
У них возникли претензии и к объявлениям на зданиях

Недавно председатель комитета городского хозяйства (КГХ) Сергей Гашев совместно с руководителем администрации Октябрьского района Андреем Муравьёвым, начальником управления административного контроля Цокто Жамсуевым и директором МБУ «Городское лесничество» Викторией Утёсовой «проинспектировали» улицы Ключевская и Трубачеева. Чиновники решили выяснить, соблюдают ли местные организации и предприятия правила благоустройства города.

Проверяющие осмотрели окна, витрины, ступени и двери зданий плюс оценили состояние прилегающих территорий и качество подрезки деревьев.

- Дома на центральных улицах – визитная карточка столицы Бурятии. Важно, чтобы они отвечали требованиям правил благоустройства и не портили вид города незаконной рекламой, проводами и кабелями на фасадах и грязью, – пояснил Сергей Гашев. – Наша же задача – не допустить этого.



Такие рейды решили сделать постоянными во всех трёх районах Улан-Удэ – Октябрьском, Советском и Железнодорожном. По словам главы КГХ, это нужно для улучшения внешнего облика Улан-Удэ.

Без нарушений не обошлось. Чиновникам не понравилась неправильная подрезка зелёных насаждений и местами – её отсутствие, а также граффити и незаконно размещённые объявления на фасадах зданий и на остановках. В порядок кое-где нужно привести и ступени и поручни у входа.

Начальнику управления административного контроля Цокто Жамсуеву поручили активизировать работу с собственниками и арендаторами. С ними проведут разъяснительные беседы по соблюдению правил благоустройства.
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