Рабочая группа по СВО подготовила инициативы по развитию ОПК

Глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что во второй доклад президенту вошли инициативы, касающиеся дополнительных соцгарантий участникам СВО и развития оборонно-промышленного комплекса. По его словам, ряд законодательных инициатив уже готовится
В ходе выездного заседания группы, которое прошло на территории войсковой части в Краснодарском крае, инициативы, которые будут представлены президенту РФ Владимиру Путину 17 марта, были озвучены, пишет rostovgazeta.ru.
Первой инициативой, которую назвал Андрей Турчак, станет подготовка законопроекта о прекращении кредитных обязательств родителям погибших на линии соприкосновения участников спецоперации, которые являются созаёмщиками по кредиту.
- Еще одна инициатива в этой сфере касается уточнения положений по погашению военной ипотеки в случае гибели бойца, - отметил Турчак.
Другая проблема, выявленная группой, касается обеспечения жильём семьи сотрудника ОВД, который в период службы встал на учёт для получения жилья, но лишился этого права после гибели в СВО. Соответствующий законопроект, который решит эту проблему, подготовлен и проходит последние согласования.
Кроме того, рабочая группа рекомендует законодательно закрепить порядок прекращения с участниками СВО срочных трудовых договоров по тому же принципу, который работает в отношении беременных женщин и женщин в декрете.
Также в доклад президенту вошло пожелание об установлении 1 июля Дня ветерана боевых действий.
По части решения вопроса о реабилитации раненых военнослужащих рабочая группа намерена подготовить межведомственную программу. В основу документа будет заложен опыт спортивной реабилитации демобилизованных из зоны СВО военнослужащих с привлечением спортсменов-паралимпийцев.
Очень важным вопросом является разработка программы медицинских гарантий участникам СВО. По мнению членов рабочей группы, необходим единый подход в их предоставлении, невзирая на то, в каком подразделении они проходят службу. Такой же подход надлежит применять и в лекарственном обеспечении.
Также рабочая группа указала на необходимость изменения закона о банкротстве. Предполагается исключить возможность со стороны финансовых управляющих блокировки банковских счетов должников – участников СВО, на которые поступают боевые выплаты.
Как информирует сайт er.ru, в сфере развития ОПК необходимо наладить взаимодействие между отделами технического контроля и военпредов министерства обороны на период СВО.
Помимо этого, в части модернизации ОПК необходимо выработать механизм привлечения к ответственности за срыв гособоронзаказа не только исполнителей, но и военных представителей Минобороны. Кроме того, целесообразно установить авансовые платежи в размере более 80% от гособоронзаказов.
В завершение Андрей Турчак отметил, что в рабочую группу поступают многочисленные жалобы на обеспечение и доукомплектование, а также на работу военкоматов. Но по этой теме будет проведено отдельное заседание группы.
Рабочая группа по СВО подготовила инициативы по развитию ОПК
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