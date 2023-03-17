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Рабочая группа по СВО подготовила инициативы по развитию ОПК

Рабочая группа по СВО подготовила инициативы по развитию ОПК
Власть,  Фото:пресс-служба «Единой России»
Глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что во второй доклад президенту вошли инициативы, касающиеся дополнительных соцгарантий участникам СВО и развития оборонно-промышленного комплекса. По его словам, ряд законодательных инициатив уже готовится

В ходе выездного заседания группы, которое прошло на территории войсковой части в Краснодарском крае, инициативы, которые будут представлены президенту РФ Владимиру Путину 17 марта, были озвучены, пишет rostovgazeta.ru.

Первой инициативой, которую назвал Андрей Турчак, станет подготовка законопроекта о прекращении кредитных обязательств родителям погибших на линии соприкосновения участников спецоперации, которые являются созаёмщиками по кредиту.

- Еще одна инициатива в этой сфере касается уточнения положений по погашению военной ипотеки в случае гибели бойца, - отметил Турчак.

Другая проблема, выявленная группой, касается обеспечения жильём семьи сотрудника ОВД, который в период службы встал на учёт для получения жилья, но лишился этого права после гибели в СВО. Соответствующий законопроект, который решит эту проблему, подготовлен и проходит последние согласования.

Кроме того, рабочая группа рекомендует законодательно закрепить порядок прекращения с участниками СВО срочных трудовых договоров по тому же принципу, который работает в отношении беременных женщин и женщин в декрете.

Также в доклад президенту вошло пожелание об установлении 1 июля Дня ветерана боевых действий.

По части решения вопроса о реабилитации раненых военнослужащих рабочая группа намерена подготовить межведомственную программу. В основу документа будет заложен опыт спортивной реабилитации демобилизованных из зоны СВО военнослужащих с привлечением спортсменов-паралимпийцев.

Очень важным вопросом является разработка программы медицинских гарантий участникам СВО. По мнению членов рабочей группы, необходим единый подход в их предоставлении, невзирая на то, в каком подразделении они проходят службу. Такой же подход надлежит применять и в лекарственном обеспечении.

Также рабочая группа указала на необходимость изменения закона о банкротстве. Предполагается исключить возможность со стороны финансовых управляющих блокировки банковских счетов должников – участников СВО, на которые поступают боевые выплаты.

Как информирует сайт er.ru, в сфере развития ОПК необходимо наладить взаимодействие между отделами технического контроля и военпредов министерства обороны на период СВО.

Помимо этого, в части модернизации ОПК необходимо выработать механизм привлечения к ответственности за срыв гособоронзаказа не только исполнителей, но и военных представителей Минобороны. Кроме того, целесообразно установить авансовые платежи в размере более 80% от гособоронзаказов.

В завершение Андрей Турчак отметил, что в рабочую группу поступают многочисленные жалобы на обеспечение и доукомплектование, а также на работу военкоматов. Но по этой теме будет проведено отдельное заседание группы.


Единая Россия 2023

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