Зампред Госдумы похвалил позицию главы Бурятии

Шолбан Кара-оол: «Позиция главы Бурятии Алексея Самбуевича Цыденова по поддержке участников СВО вызывает уважение»
Своё мнение о главе Бурятии Алексее Цыденове в посте на своей личной странице в «ВКонтакте» высказал заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ и бывший глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол. В посте говорится:
«Позиция главы Бурятии Алексея Самбуевича Цыденова по поддержке участников СВО вызывает уважение. Чётко организовано снабжение воинов, социальная и моральная поддержка членов их семей. Как говорится, спецоперация определила, кто есть кто, в том числе в губернаторском корпусе.
Алексей Самбуевич ещё раз подтвердил, что он надёжный руководитель, который в трудный час не подведёт.
Уважаемый Алексей Самбуевич, от всей души поздравляю с Днём рождения и желаю ещё больше сил и энергии на благие дела во имя родной Бурятии и нашей Великой России. Крепкого Вам сибирского здоровья и благополучия!»
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Власть, Фото:
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