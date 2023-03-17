Зампред Госдумы похвалил позицию главы Бурятии

Власть, Фото: личная страница Шолбана Кара-оола

Шолбан Кара-оол: «Позиция главы Бурятии Алексея Самбуевича Цыденова по поддержке участников СВО вызывает уважение»



Своё мнение о главе Бурятии Алексее Цыденове в посте на своей личной странице в «ВКонтакте» высказал заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ и бывший глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол. В посте говорится:



«Позиция главы Бурятии Алексея Самбуевича Цыденова по поддержке участников СВО вызывает уважение. Чётко организовано снабжение воинов, социальная и моральная поддержка членов их семей. Как говорится, спецоперация определила, кто есть кто, в том числе в губернаторском корпусе.



Алексей Самбуевич ещё раз подтвердил, что он надёжный руководитель, который в трудный час не подведёт.



Уважаемый Алексей Самбуевич, от всей души поздравляю с Днём рождения и желаю ещё больше сил и энергии на благие дела во имя родной Бурятии и нашей Великой России. Крепкого Вам сибирского здоровья и благополучия!»

