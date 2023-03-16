В Бурятии сразу 10 районных депутатов подали неверные декларации о доходах

Председатель райсовета получил прокурорское представление



Сразу 10 представителей совета депутатов Баргузинского района Бурятии уличили в предоставлении недостоверных сведениях о своих доходах и имущества. Это было вскрыто в ходе прокурорской проверки.



- Депутаты представили недостоверные и неполные сведения за отчётный период 2021 года, - уточнили в пресс-службе прокуратуры республики.



В итоге председатель совета депутатов Баргузинского района получил прокурорское представление. Все 10 депутатов отделались предупреждением, хотя по закону могли и вовсе лишиться своих мандатов.

