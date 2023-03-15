Путину представили мастер-план Читы

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

В плане предусмотрено более 1000 объектов и 60 системных мероприятий



Президент России Владимир Путин 14 марта в Бурятии провёл совещание по развитию дальневосточных городов, в ходе которого были представлены мастер-планы пяти городов ДФО: Улан-Удэ, Северобайкальска, Читы, Тынды и Южно-Сахалинска. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов представил президенту мастер-план города Читы, отметив, что он решает конкретные задачи по развитию как краевой столицы, так и всего региона.



Глава Забайкалья отметил, что в Чите есть ряд острых проблем, среди которых: изношенная коммунальная инфраструктура, проблемы загрязнённости воздуха, нерасселённые аварийные дома, острая нехватка спортивных объектов, недостаток рабочих мест, что порождает отток молодёжи.



- Все перечисленные проблемы и имеющиеся возможности разрешаются разработанным мастер-планом Читы. Самое главное – Чита должна стать красивым, зелёным городом, с хорошим выбором работы, удобным для горожан и создающим возможности для его жителей, - заявил Александр Осипов.



По его словам, в плане предусмотрено более тысячи объектов и 60 системных мероприятий. Ключевыми вопросами он назвал создание рабочих мест, раскрытие транспортно-логистических и производственных возможностей Читы и края, создание международной ТОР, а также развитие железнодорожных и автодорожных погранпереходов. Второй важный блок – газификация Читы и региона, устранение энергетического дефицита, расселение аварийного жилья, реконструкция коммуналки, в первую очередь изношенных сетей, реконструкция автодорог, связывающих крупнейшие части города. Кроме того – реконструкция, обновление исторического центра и благоустройство набережных. Третий блок решений – для молодёжи и развития экономики – создание горной академии с современным кампусом, строительство кадетского училища, центров единоборств и стрельбы, музея России.



В частности, губернатор попросил Владимира Путина поддержать решение по расселению старых аварийных бараков и домов. Также Александр Осипов указал на необходимость создания кадетского училища. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.



